Notowania produktów mleczarskich spadają od trzech miesięcy

Ostatnia aukcja na nowozelandzkiej giełdzie Global Dairy Trade zakończyła się kolejnym spadkiem. Notowania produktów mleczarskich od kwietnia br. pozostają w tendencji spadkowej.

Na ostatniej aukcji produktów mleczarskich na giełdzie Global Dairy Trade z 20. lipca br. doszło do kolejnej obniżki kursu. Ogólny indeks giełdowy tym razem spadł o 2,9 proc.

Obniżka ogólnego indeksu cenowego wywołała spadek notowań w niemal wszystkich kategoriach produktów mleczarskich, z których największy wystąpił w przypadku laktozy (- 8,9 proc.) i odtłuszczonego mleka w proszku (- 5,2 proc.). Wzrost notowań wystąpił jedynie w przypadku sera Cheddar (+ 1,3 proc.). W ostatniej aukcji nadal niedostępna była serwatka w proszku. Nieoferowana była również maślanka w proszku.

Podczas ostatniej sesji GDT sprzedano 22 405 ton produktów mleczarskich, co stanowiło wynik o niemal 2 tys. ton niższy w porównaniu z poprzednią aukcją.

Wyniki ostatniej sesji GDT kształtują się następująco:

• Bezwodny tłuszcz mleczny – spadek o 0,3 proc.,

• Masło – spadek o 0,8 proc.,

• Maślanka w proszku – nie oferowana,

• Ser Cheddar – wzrost o 1,3 proc.,

• Laktoza – spadek o 8,9 proc.,

• Odtłuszczone mleko w proszku – spadek o 5,2 proc.,

• Serwatka w proszku – indeks niedostępny,

• Pełne mleko w proszku – spadek o 3,8 proc.

W ostatnim czasie również krajowe ceny surowca zaczęły spadać. Obniżki, co prawda nie są wysokie, ale od dwóch miesięcy utrzymuje się tendencja spadkowa, co przy rosnących kosztach produkcji, nie składnia do dokonywania inwestycji.