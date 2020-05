Notowania przetworów mleczarskich na giełdzie GDT dalej na minusie

Produkty mleczarskie na nowozelandzkiej giełdzie Global Dairy Trade ponownie uległy przecenie. Choć spadki nie były drastyczne, świadczą o braku stabilizacji w sektorze.

Aukcja z 5. maja br. na giełdzie Global Dairy Trade zakończyła się niewielkim spadkiem. Tym razem ogólny indeks cenowy spadł o 0,8 proc.

Choć spadek ogólnego indeksu cenowego nie był tym razem wysoki, jednak wpłynął na wyraźne przeceny w większości kategorii produktów mleczarskich. Największa obniżka dotknęła maślanki w proszku (- 10,3 proc.) i sera Cheddar (- 6,8 proc.) Podwyżki odnotowano co prawda w trzech kategoriach, lecz zauważalna zmiana nastąpiła jedynie w przypadku laktozy (+ 7,9 proc.). Tego dnia sprzedano ogółem 16 442 t produktów mleczarskich, co stanowiło wynik znacznie niższy w porównaniu do poprzedniej aukcji.

Wyniki ostatniej sesji GDT kształtują się następująco:

• Bezwodny tłuszcz mleczny – spadek o 2,4 proc.,

• Masło – spadek o 5,8 proc.,

• Maślanka w proszku – spadek o 10,3,

• Ser Cheddar – spadek o 6,8 proc.,

• Laktoza – wzrost o 7,9 proc.,

• Kazeina podpuszczkowa – spadek o 5,1 proc.,

• Odtłuszczone mleko w proszku – wzrost o 0,1 proc.,

• Serwatka w proszku – indeks nie dostępny,

• Pełne mleko w proszku – wzrost o 0,1 proc.

Brak stabilizacji odczuwalny jest obecnie zarówno w przypadku rynku mleka surowego, jak również jego przetworów. Spadające ceny surowca i niepewna przyszłość w wielu przypadkach z pewnością wpłyną na zmiany planów inwestycyjnych.