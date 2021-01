Nowa białoruska rasa bydła mlecznego - belgolshtin

Po 20 latach pracy hodowlanej na Białorusi zarejestrowano nową rasę bydła mlecznego – belgolshtin. Powstała na bazie holsztynów rasa ma zapewniać wyższe wyniki produkcyjne przy lepszym dostosowaniu do warunków tamtejszej hodowli.

Przewodniczący Prezydium Narodowej Akademii Nauk Białorusi, Władimir Gusakow, poinformował w tym tygodniu na konferencji prasowej w Mińsku o zarejestrowaniu w grudniu nowej rasy bydła mlecznego, jak donosi białoruska agencja prasowa BelTA. Według Gusakowa ich potencjał produkcyjny to 12 tysięcy kg mleka o zawartości 3,2 proc. białka i 3,6 proc. tłuszczu.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez doingbusiness.by, oczekiwana wydajność rasy belgolshtin jest ponad dwukrotnie większa niż średnia produkcyjność bydła na Białorusi, które w 2019 r. produkowało średnio 5 tys. kg mleka za laktację.

O rasie belgolshtin można było usłyszeć w 2018, choć praca nad nią trwała ponad 20 lat. Jej rejestracja jest efektem działań mających na celu rozwój sektora mleczarskiego na Białorusi. W ten sposób kraj aktywnie zaangażował się w hodowlę i rozwój potencjału genetycznego bydła, a wysoka wydajność krów rasy belgolshtin pomoże zwiększyć produkcję artykułów mleczarskich, które będą nie tylko wykorzystywane w republice, ale i przeznaczone na eksport, jak informował wówczas portal belnovosti.by. Przedstawiane plany obejmowały również eksport materiału hodowlanego.

Jak jednak zaznaczył Ivan Sheiko, pierwszy zastępca dyrektora generalnego Centrum Naukowo-Produkcyjnego Narodowej Akademii Nauk Białorusi ds. Zwierząt Gospodarskich, potencjał genetyczny to nie wszystko. Pomimo potencjału białoruskich krów wynoszącego ok. 8,5 tys. kg mleka, w 2017 r. po raz pierwszy przekroczono granicę 5 tys. Dlatego do działań podejmowanych w celu zwiększenia wydajności białoruskich stad włączono również poprawę jakości pasz oraz wdrażanie nowocześniejszych technologii.

Rasa ta powstała na bazie bydła holsztyńskiego oraz lokalnego czarno-białego. Belgolshtiny są nieco zbliżone pokrojem do krów rasy białoruskiej czarno-białej. Osiągają masę ok. 100 kg większą (600-650kg), choć cechują się delikatniejszą sylwetką, a większa masa wynika z bardziej rozbudowanego przewodu żołądkowo-jelitowego. Odznaczają się również pojemniejszym wymieniem oraz mniejszą różnicą długości strzyków przednich i tylnych, jak opisywał jesienią zeszłego roku Ivan Sheiko cytowany przez sb.by.

W jego opinii stworzenia nowej rasy nie można klasyfikować jako "wymyślania koła na nowo”, ponieważ choć rasy wysokowydajne na świecie już istnieją to w zależności od klimatu i warunków środowiskowych występują znaczne różnice w produkcyjności i zdrowotności zwierząt, a nowa białoruska rasa ma maksymalny potencjał genetyczny do produkcji w warunkach (utrzymania, żywienia i klimatu) jakie mogą zapewnić białoruscy hodowcy.

