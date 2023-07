Trwa nowa kampania wizerunkowa serków z krówką Rolmlecz, marki należącej do SM Mlekpol. Tym razem w centrum uwagi znajdą się… uczucia. A konkretnie sympatia do kultowego produktu, który od blisko 50 lat gości na polskich stołach.

Z sercem do serka

Hasło tegorocznej kampanii „Z sercem do serka” zwraca uwagę konsumentów na osoby, dzięki którym możemy cieszyć się smakiem serków z krówką. Pełna serdeczności i czułości kampania opowiada historię Mleczarzy, w której kluczową rolę odgrywa miłość do tego, co się robi, a także radość z dzielenia się efektami swojej pracy z bliskimi.

„Z sercem do serka” – nowa kampania marki Rolmlecz

Nowa kampania marki Rolmlecz Mlekpolu

W ramach kampanii powstały spoty, emitowane w ogólnopolskich stacjach, telewizji VOD oraz w kanałach digital. Działania zostaną wsparte komunikacją w social mediach, z bohaterami filmów reklamowych, a także humorystycznymi, opartymi na grze słów hasłami. Uzupełnią je smakowite grafiki, video i materiały POS.

