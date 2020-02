Nowa oferta budek dla cieląt

Zimy wychów cieląt zyskał popularność. Na rynku dostępna jest szeroka oferta budek dla cieląt do utrzymania indywidualnego i grupowego.

Maksymalne wykorzystanie potencjału genetycznego wysokowydajnych zwierząt gospodarskich wymaga m.in. zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych i to już od pierwszych dni życia cielęcia. Zimny wychów cieląt zyskał zaufanie i popularność wśród hodowców, dzięki wzmacnianiu odporności cieląt poprzez obniżenie presji infekcyjnej. Pojedyncze utrzymanie zwierząt w pierwszej fazie odchowu minimalizuje ryzyko zakażenia od innych zwierząt, a po wzmocnieniu układu odpornościowego cielęta można łączyć w niewielkie grupy (do 6 sztuk), co sprzyja rozwojowi społecznemu. Ograniczanie możliwości zakażenia i podwyższenie poziomu odporności przekładają się na niższe koszty leczenia.

Z nową ofertą budek dla cieląt na krajowy rynek wchodzi firma Vigorena. System Vig-O-Comfort prezentowany jest jako łatwy w dezynfekcji dzięki bardzo gładkim ścianom, które można wyczyścić każdym środkiem dezynfekcyjnym, umożliwiający regulację wentylacji (tył i góra domku) oraz odporny na działanie promieniowania słonecznego. Ponadto zadaszenie przy wejściu do domku oraz podwójna krawędź dolna ograniczają ilość wody dostającej się do środka, co przekłada się na oszczędność w wydatkowaniu słomy. Vigorena oferuje budki do utrzymania indywidualnego i grupowego oraz kojce dla najmłodszych cieląt utrzymywanych w budynku inwentarskim.