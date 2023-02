Nowa Zelandia lubi prezentować się, jako ekologiczny i zrównoważony wizerunek w rolnictwie. Nie zgadza się to jednak z faktem, że wiele cieląt płci męskiej z hodowli bydła mlecznego jest nadal uśmiercanych wkrótce po urodzeniu z powodu braku możliwości marketingowych i opłacalności. Ale to ma się zmienić.

Dominująca w kraju grupa mleczarska Fonterra niedawno zmieniła warunki dostaw i od czerwca 2023 r. będzie wymagać od producentów mleka, aby wszystkie ich cielęta weszły do ​​łańcucha wartości. Zwierzęta niewykorzystywane do uzupełniania stada powinny być przeznaczone do produkcji wołowiny lub cielęciny lub co najmniej przeznaczone do produkcji pasz.

Odstępstwa mogą być dokonywane tylko w niektórych wyjątkowych przypadkach, na przykład w celu uniknięcia cierpienia zwierząt.

Zrównoważony rozwój zobowiązuje

Dyrektor Fonterra, Anne Douglas, podkreśliła, że ​​spółdzielnia mleczarska jest zaangażowana w zrównoważony rozwój. Ponadto konsumenci są coraz bardziej zainteresowani sposobem produkcji żywności. Inne kraje i firmy wprowadziły już środki i systemy gwarancyjne, które dają konsumentom gwarancje dotyczące postępowania z cielętami w gospodarstwach.

Przyznała, że ​​obecnie możliwości sprzedaży takich cieląt są ograniczone. Dlatego firma aktywnie współpracuje z przetwórcami mięsa, przewoźnikami, producentami pasz dla zwierząt i innymi grupami branżowymi, aby to zmienić.

Branża jest sceptyczna

Według analityka Rabobank, Genevieve Steven, przemysł mięsny obecnie nadal wątpi, czy rosnąca liczba cieląt może być przetwarzana mimo ograniczonych mocy produkcyjnych i niedoborów siły roboczej.

Istnieje ogromna potrzeba zmian na wszystkich poziomach rynku. Konieczna jest ściślejsza integracja przemysłu mleczarskiego i mięsnego. W przyszłości gospodarstwa wyspecjalizowane w produkcji bydła mięsnego musiałyby być również przygotowane na przyjęcie zwierząt, z których nie wszystkie mogły pozostać w gospodarstwach mlecznych.

Ostatecznie trzeba również przekonać konsumentów, bo rynek cielęciny nie jest jeszcze dużym rynkiem z w Nowej Zelandii. Dyrektor generalny stowarzyszenia branżowego wołowina + jagnięcina, Dan Brier, zwrócił uwagę, że jego organizacja już teraz stara się rozwijać rynki eksportowe przetworzonego mięsa i różowej cielęciny.