Nowa Zelandia: Fonterra podnosi prognozę cen mleka

Fonterra w sezonie 2020/2021 powinna przetworzyć nieco więcej mleka.

Dobry początek sezonu 2020/2021 i rosnące ceny na światowym rynku produktów mleczarskich skłoniły nowozelandzką grupę mleczarską Fonterra do podniesienia prognozy cen mleka na bieżący sezon.

Jak ogłosiła firma 4 grudnia, cena wypłaty za sezon kończący się 31 maja 2021 r. będzie wynosić od 6,70 NZ$ do 7,30 NZ$ za kilogram suchej masy mleka (1 dolar nowozelandzki = 2,6021 zł, NBP 2020-12-08).

Średnia wartość 7,00 NZ$ przewyższa prognozę z października o 0,20 NZ$, a wypłata obiecana na początku sezonu o 0,60 NZ$. Wraz z wynagrodzeniem udziałów spółdzielczych dostawcy Fonterra mogą teraz spodziewać się w sezonie 2020/2021ceny 7,20 NZ$, co odpowiada poziomowi sprzed pandemii.

W pierwszym kwartale sezonu 2020/2021, który trwa od sierpnia do października, firma Fonterra odnotowała stabilną sprzedaż w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku i jedynie niewielki spadek sprzedaży o około 1 proc. do 4,18 miliarda NZ$. Skorygowany zysk wzrósł o 72 miliony NZ$ lub o 40 proc. do 250 milionów NZ$ głównie dzięki cięciom kosztów.

Jak powiedział dyrektor generalny Fonterra, spółdzielnia poczyniła dalsze postępy we wdrażaniu swojej strategii i dobrze rozpoczęła pierwszy kwartał. Chiny nadal dobrze radzą sobie z Covid-19, co znajduje również odzwierciedlenie w ostatnich podwyżkach cen na międzynarodowej platformie handlowej Global Dairy Trade (GDT).

Jednak wyzwania związane z koronawirusem, takie jak kolejne fale infekcji czy ryzyko recesji, pozostały. Kurs walutowy lub rozwój produkcji mleka na półkuli północnej miałby również wpływ na wynik za cały rok obrotowy - wyjaśnił dyrektor. Według jego prognozy pozyskanie mleka przez Fonterrę w sezonie 2020/2021 wyniesie około 1,525 mld kg suchej masy i tym samym przekroczy o 0,5 proc. wielkość z poprzedniego roku.