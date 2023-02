Grupa mleczarska Fonterra zakłada, że ​​będzie w stanie przy 1,465 mln ton suchej masy mlecznej przetworzyć o ponad 1 proc. mniej surowca niż rok wcześniej.

Słabszy chiński popyt na mleko

Nowozelandzka grupa mleczarska Fonterra zmaga się ze słabym popytem na produkty mleczne w Chinach i musi również spodziewać się niższych dostaw surowego mleka. Jak poinformowała spółka, prognoza ceny producenta mleka w sezonie, który trwa do końca maja 2023 r., została zrewidowana w dół.

Kierownictwo Fonterry zakładało wcześniej, że sucha masa mleczna będzie kosztowała w przedziale (w przeliczeniu) od 4,97 do 5,56 euro za kilogram, to teraz jest to tylko od 4,80 do 5,15 euro.

Średni zakres został obniżony o 29,3 eurocenta lub 5,5 proc. do 4,97 euro. Odpowiadałoby to obniżce ceny mleka o 8,6 proc. w porównaniu z rekordową ceną zapłaconą w sezonie 2021/2022.

Mniejsze możliwości eksportowe na pełne mleko w proszku

Zdaniem dyrektora zarządzającego Fonterra, Milesa Hurrella, słabsza prognoza ceny mleka dla producenta odzwierciedla ograniczone możliwości eksportowe na rynku światowym.

Popyt na pełne mleko w proszku, szczególnie, ze strony Chin był słaby, a ceny od początku grudnia spadły o około 5 proc.

Mniejsze dostawy mleka

Chociaż niedawne szybkie zakupy w Chinach są zachęcające, jest jeszcze za wcześnie, aby określić wpływ na resztę sezonu.

Dostawy mleka w Nowej Zelandii od dłuższego czasu w sezonie 2022/2023 spadały w porównaniu z poprzednim rokiem. Ostatnio jednak ponownie były powyżej poziomu z poprzedniego roku. Jednak cyklon Gabrielle i susza na Wyspie Południowej wpłynęły na negatywnie na oczekiwania spółdzielni na cały sezon.

Rynek mleka. Mimo wszystko pozytywne perspektywy

Grupa mleczarska zakłada obecnie, że będzie w stanie przetworzyć 1,465 mln ton suchej masy mlecznej, czyli o ponad 1 proc. mniej niż w poprzednim roku. Dyrektor Fonterra uważa, że ​​dostawy mleka w najważniejszych regionach eksportowych są zrównoważone.

Rosnąca produkcja w Europie i USA jest równoważona niższymi dostawami w Nowej Zelandii, Australii i Ameryce Łacińskiej. Dyrektor Fonterra ocenia średnio- i długoterminowe perspektywy dla produktów mlecznych, zwłaszcza dla produktów nowozelandzkich, jako pozytywne.