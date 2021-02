Nowa Zelandia: Produkcja mleka na rekordowym poziomie

Nowa Zelandia przetworzyła rekordową ilość składników mleka w 2020 roku. Według danych New Zealand Dairy Association (DCANZ) produkcja suchej masy mlecznej wzrosła w minionym roku o 0,8 proc. do 1,903 mln ton w porównaniu z rokiem 2019.

Poprzedni rekord w 2018 roku wyniósł 1,894 mln ton. Stosunkowo dobre warunki pogodowe i warunki wypasu w drugiej połowie 2020 r. zwiększyły ogólną produkcję mleka.

W porównaniu do 2019 r. produkcja mleka surowego wzrosła o 85 tys. ton, czyli 0,4 proc., do 21,87 mln ton, czyli mniej niż rekord z 2018 roku wynoszący prawie 21,95 mln ton.

Jednak w Nowej Zelandii uwaga skupia się nie tyle na roku kalendarzowym, ile na sezonie mlecznym, który trwa od czerwca do maja.

W pierwszych siedmiu miesiącach sezonu 2020/2021 dostawy mleka surowego wyniosły 13,60 mln ton, co oznacza wzrost o 105 tys. ton, czyli o 0,8 proc. w stosunku do czerwca do grudnia 2019 r. Produkcja suchej masy mlecznej wzrosła w tym samym okresie o 0,7 proc. do 1,136 mln ton.

Fonterra założyła w grudniu, że przetworzy w tym sezonie 1,525 mln ton, czyli o około 0,5 proc. więcej suchej masy mlecznej niż w poprzednim sezonie mleczarskim. Analitycy ANZ-Bank uznali ostatnio za realistyczny wzrost produkcji o 1 proc. w porównaniu z sezonem 2019/2020. Oznacza to, że wiele wskazuje na to, sezon 2020/2021 może być rekordowym, nawet, jeśli wzrost ten będzie prawdopodobnie umiarkowany.