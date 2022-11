Według dyrektora zarządzającego Fonterra, Milesa Hurrella, zmienne i czasami niekorzystne warunki pogodowe doprowadziły do ​​ostrożnego rozpoczęcia nowego sezonu mlecznego i skłoniły firmę do ponownego obniżenia prognozy produkcji.

W Nowej Zelandii w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku wydojono mniej mleka niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Według danych New Zealand Dairy Association (DCANZ) produkcja spadła o 5,0 proc. do 12,60 mln ton w porównaniu z okresem od stycznia do września 2021 r.

Przy niespełna 1,14 mln ton ilość uzyskanej suchej masy mlecznej z zawartości była o 4,8 proc. niższa od poziomu z poprzedniego roku. Z wyjątkiem stosunkowo ubogiego w mleko miesiąca zimowego w Nowej Zelandii, czyli czerwca, we wszystkich pozostałych miesiącach do przetworzenia było mniej surowca.

Ostatnio we wrześniu do mleczarni dostarczono o 3,2 proc. mniej mleka niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku; w porównaniu do września 2020 roku było to nawet o 7,4 proc. mniej.

Rozpoczęty w czerwcu sezon 2022/2023 debiutował słabo. W pierwszych czterech miesiącach przetworzenie mleka w mleczarniach spadło o 3,7 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. W przypadku zawartości otwartej odnotowano spadek o 4,0 proc. do 367 400 ton. W połowie października czołowa mleczarnia w Nowej Zelandii, Fonterra, po raz kolejny obniżyła swoje prognozy dotyczące produkcji mleka.

Na początku sezonu 2022/2023 nadal zakładano przerób 1,51 mln ton suchej masy mlecznej, ale we wrześniu skorygowano prognozę w dół do 1,495 mln ton, a obecnie do 1,48 mln ton.

Według dyrektora Hurrella, zmienne i czasami niekorzystne warunki pogodowe doprowadziły do ​​ostrożnego rozpoczęcia nowego sezonu mlecznego i skłoniły firmę do ponownego obniżenia prognozy produkcji. W roku budżetowym 2020/2021 Fonterra przerobiła 1,539 mln ton suchej masy mlecznej, a w sezonie 2020/2022 było to 1,478 mln ton.