Zakład Hodowli Bydła Instytutu Zootechniki PIB wraz z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego planuje utworzyć i wdrożyć dwa podindeksy selekcyjne dla mięsnych ras bydła w Polsce.

Zakład Hodowli Bydła Instytutu Zootechniki PIB wraz z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego zwrócił się do hodowców z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej planowanych, nowych podindeksów selekcyjnych dla ras mięsnych w Polsce.

Jak zaznacza PZHiPBM, indeksy selekcyjne stosowane są w wielu krajach jako dodatkowe źródło informacji wspomagające podejmowanie decyzji hodowlanych w stadzie. Wagi poszczególnych podindeksów odzwierciedlają nacisk kładziony na różne cechy zgodnie z przyjętym celem hodowlanym.

Do opracowywania indeksów selekcyjnych stosuje się dwie metody. Obiektywną, która oparta jest na znajomości wielu parametrów genetycznych, fenotypowych i ekonomicznych, co jest możliwe do zrealizowania w dużej i dobrze zbadanej populacji zwierząt, oraz subiektywną, w której to hodowcy proponują skale wag ekonomicznych i to ich sugestie stanowią podstawę do opracowywania indeksów selekcyjnych, jak tłumaczy PZHiPBM. Dzięki temu hodowcy mogą mieć bezpośredni wpływ na istotność danej cechy w indeksie selekcyjnym, a przez to odpowiednio ukierunkować hodowlę w swoim stadzie.

Związek przypomina, że indeks selekcyjny (I) to kombinacja wartości hodowlanych cech (WH) z przypisanymi im odpowiednimi wagami ekonomicznymi (b):

I = b1 × WH1 + b2 × WH2 + ….. + bn + WHn

„Indeksy selekcyjne w sposób syntetyczny odzwierciedlają cel hodowlany przyjęty w populacjach określonej rasy. Zazwyczaj składają się kilku cech lub grup cech, a wagi ekonomiczne przypisane do każdej z nich odzwierciedlają wielkość udziału wartości hodowlanych cech danej grupy w tym (pod)indeksie. Wyliczony (pod)indeks podany w postaci jednej liczby służy do uszeregowania zwierząt – buhajów, krów – od najlepszych do najgorszych w populacji i stadzie” – wskazuje PZHiPBM.

Dwa nowe podindeksy selekcyjne dla ras mięsnych

IZ PIB wraz z PZHiPBM planują wkrótce utworzyć i wdrożyć dwa podindeksy selekcyjne, opracowane na podstawie danych gromadzonych podczas rutynowej oceny wartości użytkowej w polskich stadach.

„Wzorując się na innych krajach, w których hodowane jest bydło mięsne zaproponowano opracowanie podindeksów łatwości wycieleń (IWYCIEL) oraz budowy kończyn (IKON). W skład podindeksów, będą wchodzić cechy najczęściej występujące w innych krajach oraz w opracowaniach literaturowych” – informuje PZHiPBM.

Podindeks łatwości wycieleń (nazwa robocza)

IWYCIEL = b1 * ocena porodu + b2*waga urodzeniowa + b3*długość okresu międzywycieleniowego + b4*długość zadu + * b5 szerokość w biodrach + b6 * szerokość w kulszach + b7 * szerokość zadu

Jak zaznacza związek, podindeks ten z założenia powinien odzwierciedlać zależności i wartość hodowaną zwierzęcia pod względem łatwości wycieleń – oceny porodu w powiązaniu z innymi cechami.

Ocena porodu to cecha określająca typ wycielenia w skali 6-stopniowej – od łatwego przez trudny, do poronienia. Waga i długość okresu międzywycieleniowego to dane pochodzące z dokumentacji zwierzęcia. Zaś pozostałe cechy to elementy oceny pokroju oceniane w skali 1 do 10.

Podindeks budowy kończyn (lokomocji)

IKON = b1* obwód nadpęcia + b2 * postawa nóg przednich + b3 * postawa nóg tylnych + b4 * LSI

„(Pod)indeks ten z założenia powinien odzwierciedlać zależności i wartość hodowaną zwierzęcia pod względem cech budowy kończyn, oceniane przez zootechników-selekcjonerów, a w przyszłości również z wykorzystaniem oceny lokomocji zwierzęcia (LSI)” – tłumaczy PZHiPBM.

W przedstawionej ankiecie PZHiPBM poprosił o uszeregowanie pod względem ważności cech składających się na oba podindeksy oraz przypisanie im sugerowanych wag.

Ponadto związek poprosił o ocenę potencjalnej przydatności dwóch wskaźników, tj. wskaźnika mleczności oraz temperamentu.

Wskaźnik mleczności

„Postawą wskaźnika mleczności jest tzw. szacowana mleczność wydzielenia, obliczana na podstawie równania: SMW=M210/wiek210*1700 (do sprawdzenia)”, jak informuje związek, gdzie M210 to masa ciała w wieku 210 dni, zaś Wiek210 to standaryzowany wiek, jak informuje związek.

Wskaźnik temperamentu

Z kolei podstawą wskaźnika temperamentu ma być wizualna, subiektywna ocena temperamentu zwierzęcia, w skali punktowej.