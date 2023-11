Jednym z prelegentów sesji „HODOWLA BYDŁA” będzie dr inż. Agnieszka Antczak z Wydziału Analiz i Rozwoju Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, która omówi oczekiwania w zakresie uregulowań prawnych i programów pomocowych dotyczących dobrostanu bydła.

Nasza rozmówczyni zaznacza, że już dziś należy rozpocząć prace nad kolejnym Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej oraz określić oczekiwania wobec prawa, zarówno tego przyszłego, jak i to obowiązującego.

– Sądzę, że aktualnie jedną z najistotniejszych kwestii jest uświadomienie sobie, że prace nad kolejnym Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej należy zacząć już teraz. Już w tej chwili musimy zastanowić się, czego się obawiamy i jakie są nasze oczekiwania w tym zakresie. Przemyśleć czego oczekujemy od naszych prawodawców i w jaki sposób chcemy kształtować prawo, zarówno to przyszłe, jak i to obowiązujące. Należy pamiętać, że Plany Strategiczne czy Zielony Ład nie są niezmienne, warto więc dyskutować na ten temat i wdrażać zmiany – tłumaczy dr Antczak.

Jak wskazuje nasza rozmówczyni, jedną z największych obaw sektora jest to, że nasi legislatorzy będą zbyt rygorystycznie trzymać się ram Zielonego Ładu.

– W przestrzeni publicznej oraz wśród prawodawców zdaje się panować przekonanie, że zapisy Zielonego Ładu stanowią warunki sine qua non i muszą być spełnione. Moim zdaniem należałoby nieco inaczej spojrzeć na tę kwestię i zmienić podejście, ponieważ blokuje ono drogę do jakichkolwiek negocjacji i osiągania korzystniejszych rozwiązań. Trzeba to potraktować jak projekt, który możemy, a wręcz musimy omawiać i kształtować – mówi dr Antczak. – Podczas swojej prezentacji chcę podkreślić, że warto jeszcze raz przedyskutować niektóre uregulowania prawne i programy pomocowe i stworzyć prawo na miarę naszych możliwości i potrzeb – dodaje.