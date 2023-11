Wybór odpowiedniej odmiany kukurydzy jest kluczem do uzyskania dużej ilości i jakości kiszonki, fot. Ł.Ch.

Koszty związane z żywieniem są główną pozycją wydatków gospodarstw zajmujących się produkcją mleka. Podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie dowiemy się jak wybór odpowiedniej odmian kukurydzy pozwoli zaoszczędzić dodatkowe pieniądze.

Jednym z prelegentów sesji „HODOWLA BYDŁA” będzie Wojciech Pieczewski, Manager ds. kukurydzy kiszonkowej w firmie Bayer, który naświetli rolę doboru odmian kukurydzy dla gospodarstw mleczarskich.

- Koszty przygotowania, jak i ewentualne straty wynikające z niewłaściwej technologii produkcji kiszonki z kukurydzy są trudne do oszacowania. Mogą pojawić się na kilku newralgicznych etapach i wynikać chociażby z niższego plonowania kukurydzy, czy psucia się kiszonki, ale także z niższych wydajności mlecznych, będących efektem skarmiania paszy słabszej jakości – uważa Wojciech Pieczewski.

Odmiana kukurydzy kluczowa dla ilości i jakości kiszonki

Według prelegenta, w skrajnych przypadkach zepsuta kiszonka może powodować problemy ze zdrowotnością i rozrodem w stadzie. Warto zatem zwrócić uwagę, gdzie znajdują się rezerwy w jej przygotowaniu, by w jak największym stopniu podnosić efektywność produkcji mleka w gospodarstwie. Okazuje się że już sam wybór odpowiedniej odmiany kukurydzy kiszonkowej to pierwszy krok do wyprodukowania idealnej bazy pokarmowej.

- Firma Bayer – właściciel marki Dekalb prowadzi intensywne prace nad doskonaleniem odmian kukurydzy kiszonkowej, tworząc ofertę odmian o bardzo wysokich parametrach żywieniowych. Kluczowa jest także cała technologia przygotowania kiszonki, dlatego doradcy z firmy Bayer doradzają rolnikom na każdym etapie jej produkcji. Wszystkie te działania doskonale wpisują się w założenia rolnictwa zrównoważonego, czyli takiego gdzie istotny jest wynik ekonomiczny gospodarstwa, dbałość o środowisko przy utrzymaniu wysokiej akceptacji społecznej – podkreśla Pieczewski.

Zdaniem Wojciecha Pieczewskiego w kwestii ograniczenia strat w produkcji mleka należy bazować na rzetelnych analizach i danych. Warto przewidywać skutki wszystkich działań mających na celu oszczędzanie, które w wielu przypadkach może być tylko pozorne - zwłaszcza w żywieniu krów nie zawsze jest sposobem na wyższą opłacalność.