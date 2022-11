Ciekawym punktem podczas tegorocznej edycji Narodowych Wyzwań w Rolnictwie było wystąpienie Sebastiana Muchy, dyrektora Centrum Genetycznego Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, który przedstawił co szeroko pojęta genetyka może zaoferować hodowcom oraz jak może pomóc w realizacji Zielonego Ładu.

Prelegent zidentyfikował trzy obszary, w zakresie których genetyka może być szczególnie pomocna dla hodowców bydła mlecznego. Pierwszym z nich jest ochrona zwierząt i ludzi.

Wartość genetyczna krów będzie coraz ważniejsza

– W tym aspekcie uwzględniamy zagadnienia takie jak ograniczenie zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych oraz poprawa dobrostanu, w tym zwiększanie powierzchni na sztukę. Będziemy więc mieć mniej krów w oborze, przez co znaczenie pojedynczej krowy wzrośnie, a jej wartość genetyczna będzie dużo ważniejsza, w związku z czym inwestycja w genetykę będzie się jeszcze bardziej opłacać – mówił Mucha.

Udział rolnictwa w emisji gazów cieplarnianych może wzrosnąć

Drugim omówionym obszarem była redukcja emisji gazów cieplarnianych. Prelegent przypomniał, że w Polsce rolnictwo odpowiada za 5,2 proc. emisji gazów cieplarnianych, zaś hodowla bydła za 3,3 proc.

Jednak nie powinno to stanowić powodu do lekceważenia działań mających na celu redukcję emisji w sektorze rolnictwa, gdyż choć dzisiaj jego udział w ogólnej emisji jest stosunkowo niewielki, w porównaniu do np. transportu, przemysłu i energetyki, to w perspektywie kolejnych 30 lat sytuacja ta może się odmienić, gdyż wymienione sektory mają możliwość wprowadzenia działań bardzo skutecznie obniżających emisję, zaś w przypadku rolnictwa jest to proces bardziej skomplikowany i długotrwały.

– Trzeba pamiętać, że każda z tych gałęzi gospodarki musi ograniczyć emisję do 2050 r., aby osiągnąć neutralność klimatyczną. Każda z nich ma jakiś plan. Na podstawie tych planów oszacowano jak będzie wyglądała emisja w 2050 r. Zgodnie z przewidywaniami gałęzie gospodarki, które obecnie są głównymi emitentami w 2050 r. będą miały minimalną emisję, natomiast jeśli nic nie zmieni się w rolnictwie, to będzie się ono wybijało na tle innych gałęzi, a ponieważ postęp genetyczny wymaga czasu, to już dziś warto pomyśleć w jakim kierunku chcemy selekcjonować bydło, aby lepiej przygotować się do nadchodzącej przyszłości – tłumaczył prelegent.

Redukcja emisji metanu opiera się przede wszystkim na modyfikacji żywienia i zarządzaniu odchodami, jednak jest to cecha odziedziczalna, więc można prowadzić pracę hodowlaną w kierunku jej obniżenia.

Rosnące znaczenie pasz

Trzecim obszarem przedstawionym przez prelegenta były zmiany w uprawach, które wprowadza Zielony Ład.

– Chodzi głównie o ograniczenie środków ochrony roślin, redukcję nawożenia, płodozmian, obszary nieprodukcyjne i minimalną pokrywę glebową. Wszystko to powoduje, że produkcja paszy staje się coraz bardziej wymagająca i coraz droższa. W związku z tym pasza staje się jeszcze istotniejszym elementem, zaś szczególnie ważne jest jej wykorzystanie. Dlatego warto pomyśleć o efektywności wykorzystania pasz i selekcjonować zwierzęta pod tym kątem – podkreślił Mucha.

– To gorący temat w świecie genetyki i hodowli zwierząt. Po pierwsze pasza to znaczący koszt, a po drugie jeśli uda nam się selekcjonować zwierzęta pod kątem lepszej efektywności, to będziemy mogli produkować taką samą ilość mleka przy mniejszej ilości pasz, a tym samym zmniejszyć obszar upraw niezbędny do wyprodukowania danej ilości pasz oraz zmniejszyć ilość wykorzystywanych zasobów naturalnych, czyli idealnie wpisuje się to w założenia Zielonego Ładu i zrównoważonej produkcji rolnej – dodał.

Selekcja w kierunku zrównoważonej hodowli

Jak podkreślił prelegent, już dziś hodowcy mogą stosować genetykę i selekcję tak, aby uczynić hodowlę bardziej zrównoważoną.

– Po pierwsze należy położyć nacisk na długowieczność funkcjonalną, czyli połączenie długowieczności i wydajności życiowej. Trzeba pamiętać, że na początku życia krowy musimy zainwestować w jej odchów, podczas którego jałówka nie produkuje praktycznie nic poza metanem. Dopiero w kolejnych laktacjach ta krowa zaczyna produkować również mleko, więc tak naprawdę im dłużej ona produkuje i im większą ma wydajność, tym jej wpływ na środowisko jest mniejszy, jeśli spojrzymy na emisję metanu na kilogram mleka – tłumaczył Mucha.

Jak dodał, funkcjonalna długowieczność to przede wszystkim mniejszy koszt odchowu na wyprodukowany litr mleka, ograniczone zużycie paszy na ochów oraz możliwość zwiększenia ostrości selekcji.

Równie ważna jest płodność, ale poprawa cechy tej jest dość trudna, ponieważ jej odziedziczalność jest dość niska oraz jest ona negatywnie skorelowana z wydajnością, jednak, jak zaznaczył prelegent, włączenie płodności do indeksów selekcyjnych pomogło i pokazało, że można osiągnąć postępy w tym zakresie.

Ponadto, z racji nakazywanych przez Zielony Ład ograniczeń w stosowaniu antybiotyków, należy wziąć pod uwagę mastitis, jak wskazał ekspert dodając, że choć Polsce nie prowadzi się bezpośredniej oceny w zakresie tej cechy, to w 2007 r. włączono do indeksu selekcyjnego PF wartość hodowlaną dla liczby komórek somatycznych, co przyniosło zdecydowanie korzystny wpływ w tym zakresie.

Zielony Ład a ocena genomowa

– Ocena genomowa może być ważnym sprzymierzeńcem w realizacji Zielonego Ładu, gdyż dzięki niej możemy podejmować decyzje selekcyjne na bardzo czesnym etapie (…) i nie musimy czekać ani tracić środków na odchów jałówek, co jest bardzo korzystne – mówił Mucha. – Po drugie selekcja genomowa pozwala też skrócić odstęp międzypokoleniowy i korzystać z młodszych buhajów, dzięki czemu szybciej realizujemy nasz cel hodowlany. – dodał.

– Po trzecie selekcja genomowa pozawala nam wprowadzać nowe cechy do hodowli dużo niższym kosztem, gdyż wprowadzenie wielu trudno mierzalnych i kosztowych cech do oceny konwencjonalnej wiązałoby się z pomiarem tych cech, jak metan czy pobranie paszy, na ogromnych populacjach zwierząt, aby uzyskać dostateczną dokładność. Natomiast przy ocenie genomowej te wymagania są znacznie niższe i możemy dzięki temu wprowadzać te cechy do oceny – zaznaczył Mucha.

Wspomniał również, że na świecie do praktyki hodowlanej wprowadzane są nie tylko nowe cechy, ale i indeksy, np. brytyjski EnviroCow, nastawiony na hodowlę zrównoważoną. Podobny indeks wprowadziła też Australia (Sustainability Index). Z kolei Irlandia modyfikuje indeks ekonomiczny poprzez dodanie wag wynikających z emisji CO2, jak informował Mucha.

W indeksie brytyjskim udział produkcji znacznie spadł (do 38 proc.) zaś zdecydowanie podniesiono wagi długowieczności, kosztów utrzymania oraz żywienia.

Rozwój krajowej oceny genetycznej

Z kolei w polskiej hodowli najważniejszymi działaniami mającymi na celu rozwój krajowej oceny genetycznej są m.in. porozumienie przetwarzania OWH, wdrażanie oceny jednostopniowe (od kwietnia 2024 r.) oraz ocena wartości hodowlanej nowych cech, jak tłumaczył prelegent.

– Nie zapominamy o nowych cechach. Chcemy poszerzyć indeksy selekcyjne w Polsce i dać hodowcy możliwość selekcji również na te nowe cechy. Cechy, nad którymi pracujemy można podzielić na dwie grupy. Te, dla których posiadamy już fenotypy i w związku z tym są łatwiejsze do wprowadzenia do OWH, oraz cechy, dla których jeszcze nie zbieramy fenotypów. Te pierwsze obejmują przede wszystkim zdrowotność racic, subkliniczną ketozę, subkliniczny mastitis oraz wytrwałość laktacji – wskazał Mucha. – Z kolei cechy, które wymagają rozpoczęcia zbierania fenotypów, a które są bardzo ważne w kontekście Zielonego Ładu, to m.in. wykorzystanie paszy, emisja metanu oraz zdrowotność. Wraz z Instytutem Zootechniki podejmujemy starania, aby rozpocząć taki projekt i zbierać fenotypy dla tych cech, aby za kilka lat wdrożyć je do oceny wartości hodowlanej – dodał.

Jak podkreślił prelegent, przewidziana jest również aktualizacja indeksów selekcyjnych PF i IE, obecnie przewidziana na 2024 r.