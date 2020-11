NWwR OnLine: Obora nowa czy zmodernizowana?

Podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie OnLine dr hab. Marcin Gołębiewski podpowiadał czym kierować się przy podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycjach budowlanych w gospodarstwie.

Z jednej strony zmieniające się przepisy, w tempie szybszym niż chcieliby rolnicy, z drugiej strony nowy Zielony Ład, który niesie nowe wyzwania dla dobrostanu zwierząt, sprawiają, że hodowcy muszą podejmować ważne decyzje, które będą wpasowywały się w wymagania, a także ich potrzeby.

Zdaniem dr Gołębiewskiego istnieje kilka kluczowych czynników mających wpływ na decyzję o tym, czy budować nowy obiekt, czy też modernizować i powiększać posiadaną oborę. Jednym z podstawowych czynników jest odpowiedź na pytanie czy w gospodarstwie będzie następca, bo inwestycje budowlane pochłaniają duży kapitał, który zwraca się przez wiele lat.

Niezależnie od podjętej decyzji inwestycje budowlane mają wpłynąć na poprawę warunków i organizacji pracy, a także zwiększyć standardy dobrostanu utrzymywanych zwierząt. Przy wyborze systemu utrzymania należy uwzględnić rosnące wymagania zwierząt, zmieniające się wraz z postępem hodowlanym.

Myśląc o modernizacji budynku należy sobie odpowiedzieć na pytania: co jest wykonalne, a co nie? Czy posiadany budynek jest mocno napiętym kompromisem, czy da się go zmodernizować, czy wprowadzone zmiany wniosą jakąś wartość dodaną, która przełoży się na dodatni wynik finansowy? Zdaniem dr. Gołębiewskiego, jeśli wprowadzenie koniecznych zmian nie jest możliwe, warto rozważyć wykorzystanie danego budynku dla innych grup wiekowych, a nową oborę wybudować tylko dla krów mlecznych.

Gdzie da się oszczędzić?

Wiele inwestycji budowlanych wykonywanych jest według jednego projektu, co nie zawsze odpowiada warunkom funkcjonowania danego gospodarstwa. Jako przykład możliwości obcięcia kosztów, dr Gołębiewski wskazywał na wykorzystanie drewna jako materiału konstrukcyjnego, które w Polsce nie jest w nowych obiektach tak popularne, jak choćby we Francji. Niekiedy podejmowane są również nadmierne inwestycje w automatyzację procesów produkcyjnych, które nie są potem w pełni wykorzystywane, a na etapie budowy generują duże koszty.

Jak nie robić?

Niezależnie od tego, czy budujemy nową oborę czy modernizujemy stary budynek, trzeba pamiętać, że trzeba stworzyć komfortowe warunki bytowania zwierzętom, które będą przebywać tam 24 h/dobę. Dr Gołębiewski odwiedzając gospodarstwa w różnych rejonach kraju, zauważa, że wiele wprowadzanych rozwiązań jest nieprzemyślanych. Dlatego przed podejmowaniem kluczowych decyzji warto skonsultować planowane zmiany z osobami posiadającymi wiedzę zootechniczną obejmującą potrzeby i wymagania wysokoprodukcyjnych krów mlecznych.

Całość rozmowy z dr Gołębiewskim dostępna w załączonej retransmisji NWwR OnLine.