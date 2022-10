Ziaja: Nowoczesne fermy wywierają mniejszy wpływ na środowisko niż małe i teoretycznie, w ocenie europejskich obywateli, bardziej ekologiczne, fot. A.T.

Obecnie mamy do czynienia z nagonką na duże gospodarstwa, które przedstawiane są jako instalacje przemysłowe. Warto jednak przyjrzeć się porównaniom emisji, gdyż jasno pokazują one, że prawda może być inna niż powszechnie sądzą konsumenci, jak stwierdza Martin Ziaja z PFHBiPM, który temat ten przybliży podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

– Podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie opowiem o wchodzeniu naszego rolnictwa, szczególnie branży mleczarskiej, w Zielony Ład. Chciałbym zaznaczyć, że wiele już w tym zakresie zdziałaliśmy, choć niestety nasze starania często pozostają niezauważone – podkreśla Martin Ziaja, prezes Okręgowego Związku Hodowców Bydła w Opolu.

Jak stwierdza nasz rozmówca wynika to z nieścisłości, które, powszechnie funkcjonując na rynku, z jednej strony skłaniają konsumentów do naciskania na wprowadzanie Zielonego Ładu i spełniania rosnących wymagań, zaś z drugiej do oczekiwania taniej żywności.

– Te dwie kwestie nie zawsze mogą jednak iść w parze. Warto też zaznaczyć, że wbrew obiegowym opiniom udział wydatków na żywność w gospodarstwach domowych od lat nieustannie spada – dodaje Ziaja.

Wpływ gospodarstw na środowisko

– Podczas mojego wystąpienia ważnym tematem będzie aktualne podejście do wpływu gospodarstw rolnych na środowisko. Obecnie mamy do czynienia z nagonką na duże, nowoczesne gospodarstwa, które kreowane są na instalacje przemysłowe. Jednak to właśnie nowoczesne fermy wywierają mniejszy wpływ na środowisko niż małe i teoretycznie, w ocenie europejskich obywateli, bardziej ekologiczne – tłumaczy Ziaja.

Często konsumenci widząc jedną czy dwie krowy na łące zachwycają się ekologicznością takiej produkcji, jak wspomina nasz rozmówca dodając, że fakty wskazują jednak zupełnie co innego.

– Porównanie emisji metanu i dwutlenku węgla jasno pokazuje, że produkty z niewielkich gospodarstw bardziej obciążają środowisko niż owoce pracy dużych ferm – mówi Ziaja. – Niestety konsumenci żyją w coraz większym oderwaniu od produkcji żywności i swoje opinie wyrabiają w oparciu o informacje przekazywane przez różne organizacje prośrodowiskowe, które nowoczesne fermy przedstawiają jako szkodliwe fabryki, zaś małe gospodarstwa ukazują w sielankowy sposób. Jednak fakty pozostają niezmienne. Korzystniejsze dla środowiska są nowoczesne gospodarstwa – dodaje.

