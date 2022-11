Część wytycznych dopuszczających do ekoschematu dobrostan hodowcy chcieliby jeszcze zmienić, fot. Ł.Ch.

Obecny kształt KPS dla WPR nie wszystkich zadowala, jednak ważną informacją jest fakt, że będą jeszcze w tym zakresie możliwe zmiany. Podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie pytaliśmy Leszka Hądzlika, prezydenta PFHBiPM o jakie poprawki będą zabiegać hodowcy.

Jednym z postulatów o którym mówił Leszek Hądzlik, prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, jest uwzględnienie wybiegów, czy też zadaszeń do powierzchni, która według założeń ekoschematu dobrostan, powinna zostać zwiększona o 20 lub 50 proc. Jak podkreśla rozmówca, byłby to łatwiejszy sposób na zakwalifikowanie się do płatności, aniżeli budowa nowej obory.

- Mam też uwagi, jeżeli chodzi o odsadzanie cieląt po 5 dniu życia, bo uważam, że jest to większy stres niż odsadzenie po 2 godzinach (…). Poza tym karmiąc cielę od początku, czyli do 2 godzin, jak wiemy powinno się podać siarę, wiemy ile taki cielak wypił siary – uważa Hądzlik.