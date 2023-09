W Podlaskim Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka nigdy nikomu nie ograniczano dostępu do władzy, jak podkreśla Grzegorz Kulesza, hodowca bydła mlecznego z Rębiszewa Studzianki, dodając, że zawsze padało pytanie, czy ktoś będzie miał czas. Czas, żeby naprawdę móc się w to zaangażować, a nie tylko być osobą, która dużo mówi i zarzuca komuś, że jest niedobry. Tu naprawdę trzeba się poświęcić, tak jak te osoby, które budowały związek przez 30 lat, jak zaznacza nasz rozmówca.

Grzegorz Kulesza, hodowca bydła mlecznego z Rębiszewa Studzianki, od lat zajmuje się chowem bydła mlecznego. Jak podkreśla, w jego gospodarstwie kluczowy jest rozwój, w osiąganiu którego bardzo pomoce są usługi oferowane przez PFHBiPM, szczególnie ocena wartości hodowlanej. Hodowca zaznacza także, że pozwala ona na obniżenie kosztów produkcji mleka.

– To od nas zależy, ile nam zostaje z ceny, którą otrzymujemy za wyprodukowany kilogram mleka. Nie wyobrażam sobie nieprowadzenia oceny wartości hodowlanej w naszym stadzie. Dzięki temu możemy redukować koszty, ponieważ informacje o zwierzętach są dziś po prostu bezcenne. Dzięki nim możemy kontrolować wydajność, rozród, zdrowotność, zapewnić sobie jak największe zyski i kontrolę nad ekonomiką produkcji. Obecnie, w tych trudnych i nieprzewidywalnych czasach, przy bardzo szybkich zmianach w globalnej gospodarce, żeby utrzymać się na rynku i dalej się rozwijać, musimy bacznie to obserwować – mówi Kulesza.

To, co można ostatnio usłyszeć bywa niesmaczne

Grzegorz Kulesza, który od lat jest związany z Podlaskim Związkiem Hodowców Bydła i Producentów Mleka, podzielił się z nami swoimi wspomnieniami i przybliżył, jakie zmiany zaszły w PZHBiPM na przestrzeni lat. Wspomniał on m.in. o nowej siedzibie związku czy budowie laboratoriów, w których przeprowadzane są m.in. testy mleka pod kątem cielności czy badania pasz objętościowych.

– To jest po prostu fenomenalne. Uważam, że nie ma takiego drugiego biura w Polsce, jak na Podlasiu. Należy jednak pamiętać, że to nie wzięło się znikąd. To efekt wielu lat pracy, wysiłku i poświęcenia, również hodowców. Jako syn hodowcy i człowieka, który działał w związku od samego początku muszę stwierdzić, że w mojej ocenie niesmaczne jest to, co można czasem usłyszeć, że działanie te nie były podejmowane w dobrym celu, tylko dla pieniędzy, bo tam ludzie zarabiają na tym. To jest przykre, bo hodowcy, ludzie, którzy poświęcili swój czas i pracowali w tym związku, robili to dla ogółu. Wszyscy hodowcy korzystają z efektów tej pracy – wskazuje Kulesza.

Wszyscy są niedobrzy, wszystko trzeba rozwalić

– Nie rozumiem tego, ale w ostatnim czasie mogłem usłyszeć wypowiedź jednego z członków nowego zarządu, który stwierdził, że oni zrobili więcej przez jeden rok, niż pozostali ludzie przez 30 lat. Dla mnie to jest wielki policzek, bo tak się nie traktuje osoby, które przekazały dorobek całego życia. Ile ktoś był w stanie zrobić i naprawdę się starał, to jest dla niego wielki szacunek. Powinno się to doceniać, a nie krytykować na samym początku. Ponadto ja, jako hodowca, tak szczerze mówiąc, nie widzę tych osiągnięć. Na razie widzimy tylko, że ciągle jest jakaś walka, walka z innymi instytucjami, wszyscy są niedobrzy, wszystko trzeba rozwalić. Bardzo jest nieprzyjemne, gdy się słyszy, że ktoś to ocenia jako „stary układ”. To nie jest układ, to jest efekt budowy struktur przez dziesiątki lat – dodaje.

Na sukces Podlasia pracowano wiele lat

Kulesza zaznaczył jednak, że nadal można mówić o wspólnocie podlaskich hodowców, co widać szczególnie na regionalnych wystawach bydła.

– Spotykają się na nich hodowcy, którzy często uczestniczą w nich od samego początku, i cieszą się ze wspólnych sukcesów. Są to dla nich wielkie chwile, jest to prestiż. Warto podkreślić, że ring w Szepietowie też się nie wziął znikąd. To, co mamy na Podlasiu, jeśli chodzi o ośrodek wystawowy, a w tym roku mieliśmy już możliwość z nowej hali do utrzymywania zwierząt, jest wielkim sukcesem podlaskich władz. Dla podlaskich hodowców jest to najlepiej przygotowywana wystawa w kraju. Do tej pory mieliśmy też najlepiej przygotowany ring, na którym co roku odbywa się wycena zwierząt. Takiego ringu przez wiele lat nie było nigdzie indziej w Polsce – podkreśla Kulesza. – To, co było tu budowane przez te lata, ściągniecie tych środków, to nie wzięło się znikąd i na pewno nie przez ostatni rok, jak to sobie niektórzy przypisują, ale tego nikt nie widzi. Zastanawia mnie, gdzie ci ludzie byli przez ostatnie 30 lat, czy oni w ogóle się nie interesowali hodowlą i tym, co tutaj się dzieje – dodaje.

Kto chce władzy? Nie. Kto ma czas

Nasz rozmówca zaznacza, że władza nie jest najważniejsza.

– Trzeba też podkreślić to, że nigdy nikt nikomu nie bronił ani nie ograniczał możliwości uczestniczenia w tej władzy. Jeżeli były wybory, to zawsze padało pytanie, czy ktoś będzie miał czas. Pamiętajmy o tym, że tu trzeba mieć czas, trzeba się poświęcić, trzeba opuszczać swoje gospodarstwo, a niejednokrotnie są to wyjazdy kilkudniowe, na zajady zarządu czy wizytację innych związków, gospodarstw i biur (…). Zawsze padało to pytanie, żeby naprawdę móc się w to zaangażować, a nie tylko być osobą, która dużo mówi i zarzuca komuś, że czegoś nie zrobił albo że jest niedobry. Tu naprawdę trzeba się poświęcić, tak jak te osoby, które budowały ten związek przez 30 lat. Widziałem, ile czasu mojego taty nie było w domu – tłumaczy Kulesza.

Jakie wyzwania czekają hodowców z Podlasia?

Kulesza pytany o wyzwania, z którymi będą musieli zmierzyć się hodowcy z Podlasia, wskazuje na rosnące wymogi dotyczące zrównoważenia produkcji, odnawialnych źródeł energii czy zagospodarowywania nawozów naturalnych.