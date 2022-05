Podczas 19. Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej omówione zostaną największe wyzwania stojące przed branżą mleczarską, w tym Nowa Wspólna Polityka Rolna, Zielony Ład, strategia „Od pola do stołu” oraz wojna w Ukrainie.

We wrześniu w Białymstoku odbędzie się 19. Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, podczas którego omówione zostaną najważniejsze wyzwania stojące przed branżą mleczarską.

Nowa Wspólna Polityka Rolna, Zielony Ład, strategia „Od pola do stołu” oraz wojna w Ukrainie wymuszają na nas nowe spojrzenie na przyszłość sektora mleka. To zmieni nasze mleczarstwo na lata

– Rok 2022 to czas ogromnych wyzwań stojących przed wszystkimi branżami i przedsiębiorcami bez względu na wielkość i skalę prowadzonej działalności. Obecna sytuacja wymusza podjęcie działań, które staną w obronie szeroko pojętego sektora mleczarskiego. W zbliżającym się okresie czekają nas wyzwania związane z napaścią Rosji na Ukrainę. Już dziś widać, że ostatnie wydarzenia wstrząsnęły globalnym rynkiem, a ich implikacje na sektor mleczarski z pewnością będą znaczne – mówi Agnieszka Maliszewska, organizatorka 19. FSM. – Nowa Wspólna Polityka Rolna, Zielony Ład, strategia „Od pola do stołu” oraz wojna w Ukrainie wymuszają na nas nowe spojrzenie na przyszłość sektora mleka. To zmieni nasze mleczarstwo na lata – dodaje.

Wspomniane wydarzenia oraz polityki wyznaczające kierunek działania unijnego rolnictwa, będą miały ogromny wpływ na kształt przyszłego sektora mleczarskiego. Potencjalny kryzys żywnościowy, a także ambicje środowiskowe i klimatyczne, zmiany w zakresie podejścia do opakowań czy samego produktu mogą i będą wymuszać zupełnie nowe podejście do przetwórstwa i produktów mleczarskich, jak zaznaczają organizatorzy.

Zwracają również uwagę na fakt, że założenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz strategii „Od pola do stołu” są ambitne i w dużej mierze oczekiwane przez społeczeństwo, ale ciągle wiążą się z wieloma niewiadomymi, a dodatkowo często wewnętrznie sprzecznymi propozycjami.

Doskonałą okazją do wymiany poglądów na te niezwykle ważne tematy oraz wiele innych, stwarza 19. Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, które odbędzie się w dniach 7-8 września 2022 r. w Białymstoku.

Konferencja ma charakter prezentacji eksperckich połączonych z panelami dyskusyjnymi, które są doskonałą okazją do wymiany poglądów na tematy dziś najistotniejsze dla światowego sektora mleczarskiego z reprezentantami branży z całego świata. Polska, jako jeden z europejskich liderów produkcji i przetwórstwa mleka, wnosi ogromny wkład w kształtowanie tej światowej polityki.

Organizatorzy informują, że unijny komisarz ds. rolnictwa Pan Janusz Wojciechowski potwierdził uczestnictwo w Forum, co podnosi rangę wydarzenia. Ponadto, podobnie jak w poprzednich edycjach, swój udział zapowiedziało wielu ekspertów branży mleczarskiej.

W konferencji uczestniczyć będą m.in. Pekka Pesonen - sekretarz generalny Copa Cogeca, Alexander Anton - sekretarz generalny EDA, Jerzy Plewa - ekspert TeamEurope, były dyrektor generalny DG Agri, przedstawiciele rządu amerykańskiego - USDA, szefowie największych europejskich organizacji i związków przetwórców i producentów mleka, a także radcowie rolni np. Francji, Niemiec, Holandii i wielu innych krajów.

Eksperci będą mówili również o szansach i wyzwaniach dla sektora mleczarskiego w kontekście nowej Wspólnej Polityki Rolnej, Zielonego Ładu i krajowych planów strategicznych

W czasie tegorocznej edycji mówione zostaną wyzwania dla światowego sektora mleczarskiego w okresie kryzysu popandemicznego i wojny w Ukrainie - w tym o zielonej transformacji oraz bezpieczeństwie żywnościowym. Poruszone zostaną także tematy związane z zarządzaniem ryzyka w branży mleczarskiej. Eksperci będą mówili również o szansach i wyzwaniach dla sektora mleczarskiego w kontekście nowej Wspólnej Polityki Rolnej, Zielonego Ładu i krajowych planów strategicznych.

Zdaniem organizatorów, każdy zainteresowany branżą znajdzie coś dla siebie. Jak dodają, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, już dziś warto podjąć decyzję o uczestnictwie w wydarzeniu.