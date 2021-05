Odszkodowania za utylizację bydła ograniczą obrót „leżakami”?

Podlaska Izba Rolnicza wyszła z propozycją ustanowienia odszkodowań za utylizację bydła nienadającego się do obrotu handlowego, aby ograniczyć proceder wprowadzania na rynek złej jakości wołowiny.

Po tzw. aferze leżakowej, polska wołowina wciąż potrzebuje silnej promocji, aby naprawić nadszarpnięty wizerunek. W tej sytuacji nie można pozwolić sobie na kolejne incydenty mające wpływ na cały rynek wołowiny.

Aby uniknąć takich sytuacji samorząd rolniczy z Podlasia wnioskuje o wprowadzenie odszkodowań za zutylizowanie dorosłej sztuki bydła, która w opinii lekarza weterynarii powinna zostać uśmiercona, bądź leczonej antybiotykami, u której zastosowana terapia nie przyniosła pożądanych rezultatów, a na mięso nadal obowiązuje okres karencji.

Według Podlaskiej Izby Rolniczej, taka forma wsparcia rolników może wyeliminować proceder skupowania chorego bydła oraz „leżaków” przez niewielkie, lokalne ubojnie i ograniczyć tym samym ryzyko wprowadzania złej jakości wołowiny na rynek.

- Wydaje się, że możliwość uzyskania dofinansowania do zutylizowanej sztuki zniechęciłoby rolników do sprzedaży chorych zwierząt. Proponujemy odszkodowanie w wysokości 600 – 800 zł. Kwota ta wynika z tego, ile ubojnie proponują rolnikowi za zutylizowanie dorosłej sztuki bydła – czytamy w piśmie skierowanym do Wiktora Szmulewicza, Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych.