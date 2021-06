Odwodnienie cieląt – jak rozpoznać i przeciwdziałać?

Odwodnienie jest poważnym zagrożeniem dla cieląt mogącym relatywnie szybko doprowadzić do upadków. Dlatego warto monitorować stan cieląt zwracając uwagę na wszelkie symptomy odwodnienia.

W sezonie wysokich temperatur wiele uwagi poświęca się łagodzeniu stresu cieplnego. Często jednak niedoceniane pozostaje wiążące się z upałami ryzyko odwodnienia cieląt. Brak reakcji w takiej sytuacji może doprowadzić nawet do upadku cielęcia.

Oznaki odwodnienia cieląt

W sezonie letnim warto poddawać cielęta obserwacji, podobnej jak w przypadku biegunki, tj. sprawdzać nawilżenie pyska i nosa cieląt, obserwować ich oczy, położenie uszu oraz monitorować apetyt.

U zdrowego cielęcia pysk jest wilgotny, a u odwodnionego staje się suchy i blady. Charakterystycznym symptomem są również są zapadnięte i pozbawione blasku oczy. Warto zwrócić uwagę na uszy, które powinny być uniesione i stosunkowo ciepłe. Kolejnym objawem jest spadek apetytu.

Skala odwodnienia cieląt

Odwodnienie wyraża się jako procent masy ciała utraconej w postaci wody. Określa się je zazwyczaj według poniższej skali:

0 - 3 proc. – cielę jest nieco apatyczne

3 - 6 proc. – cielę jest osłabione, choć nadal stoi, ma zapadnięte oczy oraz suchy pysk i nos

6 - 9 proc. – cielę jest w ciężkiej depresji, nie może ustać, ma zimne uszy i kończyny

9 - 12 proc. – cielę leży płasko na boku, prawie się nie porusza

12 - 14 proc. – zazwyczaj następuje śmierć cielęcia

Odwodnienie cieląt – test napięcia skóry

Inną opcją jest określenie stopnia odwodnienia poprzez sprawdzenie poziomu nawilżenia skóry. Można tego dokonać poprzez uniesienie palcami skóry cielęcia w okolicy szyi, skręcenie jej i puszczenie. U cieląt zdrowych powróci ona do pierwotnego położenia szybko i sprawnie, zaś w przypadku odwodnienia będzie to trwało znacznie dłużej. Można przyjąć, że jeśli powrót do pierwotnego położenia zajmie ok. 2 sekund to skóra jest dobrze nawilżona, jeżeli czas ten jest dłuższy, mieści się w zakresie 3-6 sekund, to odwodnienie prawdopodobnie wynosi ok. 6 proc. Czas powyżej 6 sekund może wskazywać na odwodnienie przekraczające 10 proc.

Niezbędne elektrolity

Po rozpoznaniu objawów odwodnienia, o ile cielę jest jeszcze w dość dobrej kondycji, należy rozpocząć doustne podawanie preparatów zwierających elektrolity, które należy uzupełnić wraz z płynami. W przypadku silnego osłabienia na skutek poważnego odwodnienia, gdy cielę nie jest w stanie samodzielnie pobrać płynów, konieczne może być wykorzystanie sondy lub kroplówek.