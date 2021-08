Ograniczenia eksportu argentyńskiej wołowiny powodują wzrost cen na rynku globalnym

Argentyńskie ograniczenia eksportu wołowiny będą miały znaczący i prawdopodobnie trwały wpływ na światowy handel wołowiną, jak podkreśla Angus Gidley-Baird, analityk Rabobanku, dodając, że obecne ograniczenia były głównym czynnikiem przyczyniającym się do globalnego niedoboru wołowiny, który powoduje wzrost cen.

Jak zaznaczają analitycy z Rabobanku w najnowszym kwartalnym raporcie na temat sektora wołowiny, ceny bydła w wiodących krajach eksportujących wołowinę rosły albo pozostawały stabilne do II kwartału 2021 roku. Wyjątkiem były jednak Argentyna i Kanada, gdzie ceny bydła dość mocno spadły. Zdaniem analityków sytuacja w Argentynie jest obecnie kluczowym czynnikiem wpływającym na światowy handel wołowiną.

W połowie bieżącego roku argentyński rząd ogłosił 30-dniowe zawieszenie eksportu wołowiny, które miało na celu zwiększenie krajowej podaży wołowiny i powstrzymanie inflacji. Następnie postanowiono wprowadzić ograniczenie eksportu do 50 proc. średniej miesięcznej wielkości eksportu z drugiej połowy 2020 r. Choć pierwotnie ograniczenia mają obowiązywać do końca sierpnia, zdaniem Rabobanku istnieje duże prawdopodobieństwo utrzymania ograniczeń aż do końca bieżącego roku. Jedynie w przypadku eksportu do Chin i Izraela, czyli największych odbiorców argentyńskiej wołowiny, planowane jest łagodzenie ograniczeń.

Angus Gidley-Baird, analityk Rabobanku, podkreślił, że Argentyna jest jednym z największych eksporterów wołowiny na świecie, więc ograniczenia będą miały znaczący i prawdopodobnie trwały wpływ na światowy handel wołowiną, a obecne ograniczenia były głównym czynnikiem przyczyniającym się do globalnego niedoboru wołowiny, który powoduje wzrost cen.

W dłuższej perspektywie większy wpływ wywarłoby jednak ograniczenie argentyńskiej produkcji wołowiny wynikające ze spadku rentowności. Do sytuacji takiej doszło podczas jednego z poprzednich okresów ograniczeń eksportowych. Jak podaje theland.com.au, wstrzymanie eksportu wołowiny w latach 2006-2011 doprowadziło do redukcji argentyńskiego pogłowia bydła o 20 proc., co doprowadziło do zmniejszania eksportu o 69 proc. Rabobank przewiduje, że obecnie zmniejszenie argentyńskiej produkcji może osiągnąć poziom 4-5 proc.

Zgodnie z przewidywaniami Rabobanku długoterminowe konsekwencje dużego spadku krajowej produkcji wołowiny w Argentynie, który może być stosunkowo trwały, są znaczące.