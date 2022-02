Okiem Farmera: Co za nami i przed nami w sektorze wołowiny? Zarzecki i Wierzbicki o sytuacji w branży

Za nami dynamiczny rok dobrych zmian w cennikach skupu bydła. Czy producenci mogą być spokojni o dobrą koniunkturę w sektorze wołowiny. Swoimi opiniami dzielą się Jacek Zarzecki i Jerzy Wierzbicki.

Ubiegły rok w sektorze wołowiny zapisał się bardzo pozytywnie. Należy jednak pamiętać, że dwa poprzednie lata były niesprzyjające dla branży, co nadal odczuwamy obserwując chociażby podaż zwierząt na rynek.

Aktualne stawki w skupach bydła są wyższe od ubiegłorocznych o ok. 40 proc., co potwierdza Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

- Jeszcze rok temu ciągnęliśmy się w ogonie średniej ceny za kilogram wołowiny, a dziś jesteśmy w pierwszej piątce cen europejskich – zauważa Zarzecki.

Obecny optymizm należy skorygować jednak o potencjalne zagrożenia i nowe wyzwania jakie stoją przed branżą. O wyzwania na przyszły rok pytaliśmy Jerzego Wierzbickiego, prezesa Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

- Dużym wyzwaniem dla nas jest uwalnianie zwierząt z uwięzi. Powinno być wsparcie do inwestycji na przekształcanie obór uwięziowych na wolnostanowiskowe, a tego na razie nie ma. Będzie za to wsparcie do budowy wybiegów – mówi Wierzbicki.

