Olejek z oregano wpływa na wydajność i zachowanie bydła

Dobroczynne właściwości olejków eterycznych są coraz częściej wykorzystywane w żywieniu zwierząt. Jak wskazują badania, dodatek olejku eterycznego z oregano do paszy dla krów korzystnie wpływa na ich wydajność, zachowania żywieniowe i społeczne.

Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Federalny w Rio de Janeiro miało na celu ocenę wpływu żywienia ekstraktami z oregano lub zielonej herbaty na zachowania żywieniowe i społeczne oraz stan zdrowia krów mlecznych w okresie przejściowym. Wykazało ono, że suplementacja diety krów naturalnymi dodatkami paszowymi zawierającymi olejek z oregano (OEO) pozytywnie wpłynęło na ich wydajność mleczną oraz ograniczyło liczbę agresywnych zachowań w ciągu doby przed wycieleniem.

Badaniem objęto 24 krowy rasy Jersey, które podzielono na trzy grupy: grupę kontrolną, grupę dostającą 10 g/dobę ekstraktu z oregano oraz grupę przyjmującą 5 g/dobę ekstraktu z zielonej herbaty. Obserwację prowadzono od 28 dnia przez wycieleniem do 21 dnia po porodzie. Masę ciała mierzono co tydzień, produkcję, zachowania żywieniowe oraz monitoring zdrowia i dobrostanu prowadzono codziennie.

Zgodnie z wynikami, przed wycieleniem krowy z dawką wzbogaconą o olejek z oregano rzadziej podchodziły do stołu paszowego, jednak nie odnotowano spadku pobrania suchej masy, zaś po wycieleniu zwierzęta z tej grupy miały tendencję do jej większego pobrania w porównaniu do grupy kontrolnej. Ponadto więcej czasu spędzały na przeżuwaniu.

Dodatek olejku z oregano pozytywnie wpłynął na wydajność mleczną krów (wyższa o 16 proc.) oraz wydajność mleczną skorygowaną o wartość energetyczną, w porównaniu do grupy kontrolnej.

Ponadto grupa z suplementacją olejku z oregano wykazywała znacznie mniej agresywnych zachowań w porównaniu do grupy kontrolnej (o 48 proc.).

Jak zaznacza brytyjska firma Anpario, która dostarcza na rynek Orego Stim wykorzystany w doświadczeniu, stosowanie dodatku olejku z oregano może wspierać dobrostan zwierząt w okresie przejściowym i ograniczać ryzyko problemów związanych z agresywnymi zachowaniami zwierząt. Producent zaznacza również, że naturalny olejek eteryczny z oregano zawiera wiele korzystnych związków, które odgrywają rolę w zwiększaniu apetytu oraz charakteryzują się właściwościami przeciwbakteryjnymi i przeciwutleniającymi, które mogą wspomóc łagodzenie stresu cieplnego oraz oksydacyjnego.

