OSM Piątnica nagradza liderów. Oto najwięksi dostawcy mleka. Podczas uroczystego spotkania producentów mleka w Jędrusiowej Dolinie, które odbyło się 12 maja br., OSM Piątnica nagrodziła swoich największych dostawców. Liderem, który w 2022 r. dostarczył do spółdzielni ponad 10 milionów litrów mleka jest Adam Pietruszyński.

Ranking największych dostawców OSM Piątnica ma wieloletnią tradycję. Każdego roku spółdzielnia nagradza czołowe gospodarstwa, a ich przedstawiciele otrzymują z rąk prezesa OSM Piątnica Zbigniewa Kalinowskiego pamiątkowe puchary. W tym roku mleczarnia wyróżniła 15 największych i najprężniej działających gospodarstw, które łącznie dostarczyły do Piątnicy ponad 43 mln litrów surowca. Niekwestionowanym liderem w gronie dostawców jest Adam Pietruszyński.

„Osiągnięty wynik to efekt kilku ważnych elementów, na które szczególnie zwracamy uwagę w naszym gospodarstwie. Jednym z nich jest współpraca z doradcami żywieniowymi, którzy układają dawki pokarmowe dla krów. Dobrej jakości pasza, odpowiednie dodatki i starannie dobrane porcje zapewniają wysoką jakość mleka. Istotna jest też bieżąca kontrola tego, co dzieje się w stadzie, ponieważ zdrowe zwierzęta to gwarancja wydajności i dużej produkcji mleka. Dlatego nasze krowy są pod regularną oceną zootechników z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Oczywiście sukcesu nie byłoby także bez efektywności ekonomicznej, którą gwarantuje stabilna od lat w OSM Piątnica cena za mleko, ciężkiej pracy, odpowiednich ludzi i dobrego sprzętu” – podsumowuje Adam Pietruszyński.

OSM Piątnica z najwyższą ceną skupu mleka

OSM Piątnica od lat utrzymuje pozycję lidera pod względem średniej rocznej ceny płaconej dostawcom za surowiec. Podczas gdy średnia cena mleka za marzec 2023 r. w województwie podlaskim wynosiła 2,38 zł/litr, a średnia krajowa 2,23 zł/litr, OSM Piątnica płaciła rolnikom aż 2,84 zł/litr. Spółdzielnia odbiera mleko od ponad 2 tys. dostawców.

Lista największych dostawców do OSM Piątnica

Wykaz producentów mleka, którzy w 2022 r. dostarczyli największą ilość mleka do OSM Piątnica (ilość dostarczonego mleka w litrach):