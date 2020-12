OSM Piątnica wycofuje się z przejęcia Bielmleku

Z początkiem bieżącego tygodnia legła w gruzach wizja szybkiej reanimacji SM Bielmlek. Po wycofaniu oferty mleczarni w Piątnicy, SM Bielmlek wraca do punktu wyjścia.

Początkowo OSM Piątnica przymierzała się do zakupu Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek. Następnie plany zmierzały do wydzierżawienia zakładu, ostatecznie jednak OSM Piątnica wycofała się z obu pomysłów.

Zarząd OSM Piątnica w wydanym oświadczeniu poinformował, że „po przeprowadzonej analizie faktycznej i prawnej stanu przedsiębiorstwa oraz ocenie poziomu ryzyka, związanego z koniecznością ponoszenia kosztów funkcjonowania SM Bielmlek, OSM Piątnica nie będzie kontynuować działań zmierzających do przejęcia SM Bielmlek”. Jednocześnie zarząd spółdzielni zaznaczył, że: "na tym etapie nie będą udzielane dodatkowe komentarze na ten temat".

Głównymi wierzycielami Bielmleku są Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska. U jednego z nich Bielmlek jest zadłużony na ok. 65 mln zł, zaś u drugiego na ok. 23 mln zł.

SM Bielmlek na swoim profilu w mediach społecznościowych krytykuje postępowanie NFOŚiGW wskazując, iż: „dąży on konsekwentnie do doprowadzenia Spółdzielni do upadłości”. Jako przykład podaje fakt niewpłacenia zaliczki na koszty postępowania sanacyjnego, do którego NFOŚiGW został zobowiązany przez sąd.

We wspomnianym poście poinformowano również o wypowiedzeniu umowy kredytowej przez BOŚ S.A. SM Bielmlek w tej sprawie podkreśla jednocześnie rażący błąd w kwestii zapisanej kwoty tj. 23 miliardów złotych, zamiast 23 milionów złotych.

Jak podają lokalne media, Alina Sobolewska, zarządca sądowa procesu restrukturyzacji Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek, rozpoczęła negocjacje z drugim z oferentów, czyli spółką Laktopol. Jednak rozmowy nie są jeszcze zaawansowane, a biegnący czas nie wpływa na korzyść, jeśli chodzi o pozycję negocjacyjną Bielmleku.

Sobolewska poinformowała również o wstrzymaniu przez Bielmlek odbioru mleka od rolników. Na przejęcie Bielmleku znajdą się prawdopodobnie inni chętni, ale dopiero po ogłoszeniu upadłości spółdzielni.