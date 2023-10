Dokumenty związane z wypasem należy złożyć do 7 października, fot. Ł.Ch.

Tylko do 7 października hodowcy realizujący wypas bydła w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt, mają czas na złożenie w ARiMR dokumentów potwierdzających wypas, co stanowi warunek uzyskania płatności.

W tym roku przewidziano bardzo krótki okres na złożenie dokumentów potwierdzających wypas bydła, jest na to czas od 1 do 7 października. Rolnik jest zobowiązany w tym czasie do złożenia odpowiednich dokumentów:

rejestru wypasu lub oświadczenie o zapewnieniu wypasu dla krów mlecznych - w przypadku realizacji praktyki zapewnienie wypasu w ramach wariantu Dobrostan krów mlecznych,

rejestru wypasu lub oświadczenia o zapewnieniu wypasu dla krów mamek (obejmujący także cielęta, jałówki i opasy o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania) - w przypadku realizacji praktyki zapewnienie wypasu w ramach wariantu Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach,

rejestru wypasu lub oświadczenia o zapewnieniu wypasu dla opasów - w przypadku realizacji praktyki zapewnienie wypasu w ramach wariantu Dobrostan opasów.

W 2023 roku rolnik ma możliwość złożenia albo rejestru wypasu albo oświadczenia o zapewnieniu wypasu krowom mlecznym, krowom mamkom, opasom. Rejestr wypasu oraz oświadczenie o zapewnieniu wypasu musi zawierać datę rozpoczęcia wypasu i od tej daty liczy się 120 dni wypasu.

Gdzie składać dokumenty?

Rejestr wypasu oraz oświadczenie o zapewnieniu wypasu można złożyć za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo kierownikowi biura powiatowego Agencji na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej, w terminie od dnia 1 października do dnia 7 października 2023 roku.

Wersja papierowa rejestru może być dostarczona tylko w sytuacji, gdy z powodu braku technicznych możliwości, nie ma innej sposobności dostarczenia rejestru do ARiMR.

Od 1 października 2023 r. w aplikacji eWniosekPlus wykorzystując funkcjonalność „dokumenty uzupełniające” będzie możliwość złożenia Rejestru wypasu lub Oświadczenia o zapewnieniu wypasu i bezpośrednio przekazanie dokumentów do ARiMR.