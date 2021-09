Oto on, samiec numer 1

W sierpniowej wycenie wartości hodowlanej 2021.2 , pierwsze miejsce w rankingu krajowym, jak i międzynarodowym, zajął buhaj Danko Alians (PL005463511186). Ten samiec w wieku niespełna 9 miesięcy, debiutując w powyższym sezonie wyceny, uzyskał tytuł jej lidera.

Danko Alians jest efektem zintensyfikowania prac hodowlanych w HR Danko we współpracy z Wielkopolskim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt.

To kolejny samiec z polskiej hodowli o tak ogromnym potencjale, który w wycenie wartości hodowlanej pozostawił za sobą zagraniczne buhaje.

Wartość hodowlana tego samca liczona indeksem PF wynosi 154.

Niesamowity potencjał genetyczny tego reproduktora ma korzenie w jego rodowodzie. Jego ojcem jest Topmodel, dziadkiem ze strony matki Battlecry, a matką Danko Bomba (o. Braveness), która w bieżącym sezonie oceny uzyskała pierwsze miejsce wśród krów w Polsce (gPF151).

Wyjątkowa ponadprzeciętność lidera ujawnia się w jego parametrach hodowlanych. Szczególnie mocne strony Danko Aliansa to: podindeks produkcyjny 139, podindeks pokroju 131, podindeks wymienia 131, podindeks płodności 117, wydajność: tłuszcz: 65,8 kg, 0,27%; białko 46,5 kg, 0,15%. Ponadto, syn Topmodela rekomendowany jest do kojarzeń w stadach z robotami udojowymi, co obecnie na rynku jest bardzo pożądaną cechą.

Gwiazda najnowszego sezonu urodziła się, podobnie jak Danko Zoom, w Hodowli Roślin Danko.

– Ogromnie cieszy nas fakt, że Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt może już tyle lat realizować swój program oceny i selekcji buhajów ze wspomnianą spółką. Owoce tej współpracy są widoczne i co sezon potwierdzane niesamowitymi osiągami osobników wyhodowanych w HR Danko – powiedziała Marta Czekalska z WCHiRZ.

– Odpowiadając na liczne pytania dotyczące dostępności nasienia lidera rankingu, chcemy zapewnić hodowców, że w najnowszym katalogu WCHiRZ 2021.2, będziemy oferować również Danko Aliansa. Pierwsze słomki trafią do naszych klientów już listopadzie – dodała.

Alians podmienił Zooma

Ponad rok królował w Polsce inny samiec, który urodził się w HR Danko, był nim buhaj o imieniu Danko Zoom. Ten samiec rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej był najwyżej wycenianym samcem od wyceny 2020.1.

W sezonie 2020/1 rozpłodnik ten uzyskał indeks gPF wynoszący 150 jednostek i był pierwszym buhajem z polskiej hodowli, który w dobie wyceny genomowej pozostawił w pokonanym polu samce z hodowli zagranicznych. Obecnie, po ostatniej wycenie wartości hodowlanej buhajów Danko Zoom szczyci się indeksem gPF wynoszącym 151 punktów i plasuje się na ósmej pozycji.

Danko Zoom urodził się w 2019 r. na fermie w Kopaszewie, która należy do DANKO Hodowli Roślin. Jego ojcem jest buhaj o imieniu Braveness, a matką – Danko Szampa.

Danko Zoom to także kompletny buhaj, łączący wysoką produkcję mleka, wzorowy pokrój oraz pożądane cechy funkcjonalne. Ten osobnik charakteryzuje się następującymi wartościami podindeksów: produkcja 141, pokrój 129, płodność 113, LKS 129 i długowieczność 123.

Przypomnijmy, że samiec o imieniu Braveness, który jest dziadkiem Danko Aliansa i ojcem Danko Zooma, już od kilku sezonów wyceny wartości hodowlanej buhajów plasuje się na pierwszym miejscu pod kątem ilości synów znajdujących się w setce najwyżej wycenionych samców. Braveness może poszczycić się znakomitymi przodkami. Wystarczy wymienić takie imiona jak Bandares i Balisto, żeby wyrobić sobie zdanie na jego temat, bez większego zagłębiania się w drzewa genealogiczne. Bandares jest ojcem Bravenessa, a Balisto ojcem jego matki.