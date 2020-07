Ożywienie w cenach bydła

W bieżącym tygodniu w cennikach bydła widoczny jest wzrost, tylko nieliczne zakłady zdecydowały się skorygować wybrane ceny na minus. Najwięcej zmian w cenach za byki w rozliczeniu na WBC, największe zaś zmiany w maksymalnych cenach za jałówki.

Niższa podaż bydła związana ze żniwami oraz postępujące ożywienie rynku zdają się przynosić efekty. Większość ankietowanych punktów skupu podniosła stawki za byki w rozliczeniu na WBC. Spore zmiany dotyczą również maksymalnej ceny osiąganej za jałówki. Korekt w stawkach za wagę żywą jest znacznie mniej.

Aktualnie stawki za buhaje w klasie R mieszczą się w zakresie 11,40 –12,80 zł/kg, natomiast w klasie O zakres ten wynosi 11,00 – 12,40 zł/kg. Cena samców skupowanych w wadze żywej mieści się w przedziale 6,0 – 7,30 zł/kg. W porównaniu do zeszłego tygodnia średnia stawka za byki w wadze bitej ciepłej wzrosła dla klasy R i O odpowiednio o 0,17 i 0,16 zł/kg. W przypadku średniej ceny samców skupowanych w wadze żywej wzrost był mniejszy, tj. 0,10 zł/kg.

Stawki oferowane za jałówki w klasie R mieszczą się w przedziale od 11,20 do 13,30 zł/kg, natomiast w klasie O od 10,80 do 12,30 zł/kg. Za jałówki skupowane na wagę żywą rolnicy mogą obecnie otrzymać od 5,50 do 7,20 zł/kg. W porównaniu do zeszłego tygodnia średnia stawka za jałówki wzrosła o 0,28 zł/kg za jałówki w klasie R, 0,25 zł/kg za jałówki w klasie O oraz o 0,06 zł/kg za jałówki w wadze żywej.

W przypadku krów sprzedawanych w rozliczeniu na WBC stawki wynoszą od 9,80 do 10,80 zł/kg. Za wagę żywą rolnicy mogą otrzymać od 4,50 do 5,20 zł/kg. Średnia stawka za krowy w wadze bitej ciepłej nie uległa zmianie, a w przypadku wagi żywej spadła o 0,09 zł/kg. (ceny netto).