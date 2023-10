Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej na wniosek rolników zwrócił się do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z prośbą o rozpatrzenie zmian w zgłoszeniach padnięć bydła w gospodarstwach rolnych.

Jak zaznaczyła Izba, na Dolnym Śląsku doszło do sytuacji, w których hodowcy wzywani są na policję, a następnie do sądu, pod zarzutem niedopełnienia obowiązku zgłoszenia padnięcia.

„Dotychczas hodowcy zgłaszali ten fakt telefonicznie do Powiatowego Lekarza Weterynarii, nie otrzymując żadnego potwierdzenia. Na terenie województwa dolnośląskiego pojawiają się sytuacje, w których rolnicy wzywani są na policję, a następnie do sądu, gdyż Inspektorat Weterynarii zgłosił wykroczenie polegające na niezgłoszeniu upadku w gospodarstwie, twierdząc, że hodowca nie dopełnił obowiązku zgłoszenia” – czytamy w piśmie DIR.

Izba stwierdziła, że „nie ma formalnego druku, na którym hodowca może składać te informacje, a tym samym nie ma żadnych dowodów na to, że zgłoszenia takiego dokonał” i zaproponowała kilka rozwiązań.

„W związku z powyższym proponujemy, aby opracować druk lub/i podać adres e-mail, na który będzie możliwość zgłoszenia wniosku, a w zamian za to rolnik otrzyma potwierdzenie otrzymania informacji. Może odbywać się to również jak dotychczas – drogą telefoniczną, jednak chcielibyśmy, aby zgłaszający otrzymywał potwierdzenie w formie pisemnej, aby w naszym województwie nie dochodziło więcej do wspomnianych wcześniej sytuacji” – zaznaczyła Izba.