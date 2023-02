W sprawie systemu Nutri-Score toczy się istna batalia. Sektor rolny uważa ten system za krzywdzący i uderzający w produkty tradycyjne, promujący zaś produkty przetworzone. Czy można zrobić coś, by system znakowania żywności nie stygmatyzował wartościowych produktów?

– Polska branża spożywcza jest jednoznacznie przeciwna systemowi Nutrii-Score, który jest bardzo subiektywny. Przede wszystkim nie zwraca uwagi na stopień przetworzenia. Promuje produkty ultraprzetworzone. Uderza w zakłady małe i średnie. Uderza przede wszystkim w produkty tradycyjne – stwierdził Tomasz Parzybut, prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP.

Nutri-Score - produkty wysokowydajne ponad wysokojakościowe

– Kilka tygodni temu widziałem porównanie produktu wysokojakościowego, do wytworzenia którego użyto 120g mięsa na 100g produktu, z produktem głęboko przetworzonym, czyli 60 proc. mięsa w kiełbasie, i okazuje się, że system Nutri-Score promuje właśnie tę kiełbasę wysokowydajną – wskazał nasz rozmówca.

Parzybut zaznacza, że podobnie będzie z produktami polskimi, w tym z kiełbasą krakowską suchą, kiełbasą jałowcową, kiełbasą myśliwską, które są wysokojakościowymi „perełkami polskiej branży, z których możemy być dumni”.

Wyłączenie produktów ChNP, ChOG oraz GTS nie pomoże

– System Nutri-Score uderza przede wszystkim w produkty wysokojakościowe. Włosi i Hiszpanie starają się znaleźć rozwiązanie i chcą wyłączyć z systemu produkty tradycyjne, posiadające np. Chronione Oznaczenia Geograficzne, tzw. trzy znaki smaku. Jednak na polskim rynku mamy tak naprawdę tych produktów mięsnych ok. 12, więc nas to rozwiązanie absolutnie nie urządza – tłumaczył nasz rozmówca.

KE woli korzystać z prywatnego systemu zamiast stworzyć własny

Jak zaznaczył Parzybut, dziwi go, że Komisja Europejska chce korzystać z prywatnego systemu certyfikacji, jakim jest francuski system Nutri-Score „stworzony przez wielką korporację”, zamiast zlecić badania podległemu sobie Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). W ocenie naszego rozmówcy urząd ten mógłby przygotować system zwracający uwagę na jakość produktów.

Brakuje optymalnego systemu oznaczania żywności

– Niestety póki co nie ma optymalnego systemu. Należałoby go jednak poszukać. Zorganizować spotkanie fachowców, którzy określiliby, na co w takim systemie jakości powinna być zwrócona uwaga – stwierdził Parzybut. – Nutri-Score ma wielu lobbystów i obawiam się, że tak na szybko trudno będzie znaleźć inny system jakości. Uważam, że musimy zrobić wszystko, by system Nutri-Score w najbliższych latach nie został wprowadzony. Liczę na to, że w tym czasie uda się wprowadzić wielkie zmiany do tego systemu i będzie on funkcjonował lepiej – dodał.