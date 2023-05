Chów zwierząt ma ostatnio złą sławę – łączy się go ze zmianami klimatu czy aferami „leżakowymi”. Dziś spójrzmy jednak na rozwiązania, które zapewniają produkcji zwierzęcej miejsce wśród praktyk rolnictwa regeneratywnego i sprzyjają dobrostanowi inwentarza.

Poniżej pokrótce przedstawimy kilka wybranych, ciekawych wariacji na temat wypasu zwierząt i gospodarki pastwiskowej. Nie bez powodu regeneratywne podejście do chowu wiąże się zwykle z pastwiskowaniem. Trwałe użytki zielone to bowiem obszary cenne z punktu widzenia właściwości gleby (ochrona przed erozją, sekwestracja węgla), bioróżnorodności czy dobrostanu zwierząt.

Mob grazing, czyli w grupie siła

Ideę mob grazing najlepiej wyraża polskie pojęcie wypasu dawkowanego. Podobnie jak wypas kwaterowy polega na podziale pastwiska na mniejsze kwatery i rotacyjnym ich spasaniu. Istotnym elementem mob grazing jest krótka rotacja, intensywne wykorzystanie kwatery przy dużym jej obciążeniu (nawet do 1000 t/ha) oraz długi czas odrostu runi pastwiskowej. Na kolejną kwaterę zwierzęta przenoszą się raz dziennie, a bywa, że nawet co kilka godzin. Czas odrostu runi pastwiskowej powinien wynosić między 40 a 120 dni.

Idea mob grazing wzięła się od dzikich roślinożerców z amerykańskich Wielkich Równin i afrykańskiej sawanny. Tamtejsze zwierzęta pasą się przez krótki okres na niewielkiej powierzchni, po czym przenoszą się na dalszy obszar, zostawiając po sobie dużą ilość odchodów, które wraz z resztkami roślinnymi przyczyniają się do wzrostu zawartości materii organicznej i poprawy zasobności gleby w składniki pokarmowe i stanowią naturalny nawóz dla roślin rosnących w runi. Udowodniono także, że duże obciążenie pastwiska powoduje, iż ok. 50 proc. biomasy roślin pastwiskowych zostaje „wdeptana” w podłoże przez zwierzęta, stając się swoistym mulczem chroniącym glebę. Zwolennicy tej metody twierdzą, iż przeżuwacze z natury stworzone są do spożywania bogatego we włókno, dojrzałego materiału roślinnego (...).