Kluczową korzyścią płynącą z wdrożenia systemu paszportyzacji żywności ma być uwiarygodnienie procesu produkcji żywności, potwierdzenie jej jakości i bezpieczeństwa, jak tłumaczył prof. Dariusz Lisiak z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego podczas tegorocznej Szkoły Zimowej Hodowców Bydła. System ten ma dawać pewność klientom gotowym zapłacić więcej za określony produkt, że dany towar spełnia obiecywane kryteria.

Umożliwienie prześledzenia pochodzenia produktu

– Podstawowym celem paszportyzacji żywności jest umożliwienie prześledzenia pochodzenia produktu, niezależnie czy dotyczy to kawałka mięsa, czy warzywa. Chodzi o to, aby klient kupujący dany produkt miał pewność, że kupuje to, za co płaci – tłumaczył nasz rozmówca. – System ten ma gwarantować, że produkt nie pochodzi z innego rynku lub z podejrzanych dostaw, a także spełnia on określone parametry, które go wyróżniają, np. mięso ekologiczne ma pochodzić tylko z takich ferm, które mogą używać takiego tytułu. Zależy nam na pełnej identyfikacji pochodzenia oraz pełnej identyfikacji procesów, które zaszły w trakcie wytwarzania danego produktu. To jest główny cel paszportyzacji żywności – dodał.

Brak konieczności wielokrotnego przekazywania tej samej informacji

Prof. Lisiak poinformował nas, że celem pobocznym paszportyzacji żywności jest usystematyzowanie baz danych, które funkcjonują obecnie, ale niestety nie są kompatybilne.

– Rolnicy często muszą powtarzać jedną informację kilka razy – np. dostarczyć dane do ARiMR, a potem te same dane przekazać do Inspekcji Weterynaryjnej. Jest to niepotrzebne. Chcielibyśmy stworzyć jedną bazę danych lub połączyć już istniejące, tak aby wszystkie te podmioty mogły z nich korzystać. Niestety jest to dość trudne, gdyż jednostki administracyjne nie są zbyt chętne do współpracy – zaznaczył nasz rozmówca.

Paszportyzacja przede wszystkim dla produktów premium

Prof. Lisiak podkreślił, że paszportyzacja żywności ma dotyczyć przede wszystkim produktów premium.

– Chcemy zagwarantować konsumentom, że jeśli kupują produkt, który ma podwyższoną wartość, to jest ona spełniona, że jest to dokładnie taki produkt, jakiego się spodziewają. Gdy dziś kupujemy jogurt „bio”, to mamy jedynie napis. Jednak jeżeli jogurt ten będzie produkowany w określony sposób, spełniający restrykcyjne warunki, to konsument jest w stanie zapłacić za niego więcej, ale musi mieć gwarancję, że wymagania zostały faktycznie spełnione, że na żadnym etapie nie doszło do „podmianki”. Takie sytuacje niestety się zdarzają. Rzeźnia kupuje jedną sztukę bydła np. polskiej czerwonej, a potem sprzedaje 10 ton mięsa tej rasy. Przy paszportyzacji żywności taka rzecz nie będzie mogła mieć miejsca. Konsumentom chcącym kupować dobre produkty, i więcej za nie zapłacić, system ma zagwarantować ich oryginalność – podkreślił prof. Lisiak

Paszportyzacja żywności nie może obejmować całości produkcji

Nasz rozmówca zaznaczył, że system nie może obejmować całości produkcji, gdyż zdecydowanie podniosłoby to koszty produkcji.

– Należy zaznaczyć, że taki system nie może obejmować całości produkcji, ponieważ byłoby to pozbawione sensu i podnosiłoby koszty produkcji. Dla konsumentów preferujących przede wszystkim niską ceną takie działanie byłby jedynie utrudnieniem. Chcemy wyróżniać tylko produkty o specyficznych cechach – tłumaczył.

Identyfikacja uzależniona od gatunku

Prof. Lisiak wskazał, że pełna identyfikacja mięsa musi się nieco różnić w zależności od gatunku zwierząt.