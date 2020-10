PFHBiPM apeluje do parlamentarzystów: Polski na to nie stać

Produkcja mięsa wołowego halal i koszernego w latach 2015-2017 wynosiła w Polsce od 60 do 120 tys. ton (w wbc), co by odpowiadało ubojowi 220-450 tys. sztuk bydła średniorocznie. Eksport mięsa wołowego na potrzeby religijne stanowi od 30 do 40 proc. całkowitej produkcji wołowiny w Polsce. W obecnej sytuacji Polski nie stać na rozwiązania zawarte w noweli ustawy o ochronie zwierząt, podkreśla PFHBiPM.

Powyższe dane ekonomiczne w jasny i klarowny sposób pokazują, że eksport mięsa wołowego na potrzeby religijne, mimo iż nie ma ono wydzielonych odrębnych kodów eksportowych, stanowi od 30 do 40 proc. całkowitej produkcji wołowiny w Polsce – dodaje.

– Jako Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zwracamy się do Parlamentarzystów z apelem o zaprzestanie prac nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt zgłoszoną przez Prawo i Sprawiedliwość – czytamy w piśmie wystosowanym przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w sprawie tzw. Piątki dla zwierząt.

PFHBiPM stanowisko hodowców bydła i producentów mleka w tej sprawie przesłała do najważniejszych osób w państwie już w połowie września, jednak teraz postanowiła wystosować apel do wszystkich parlamentarzystów.

– Za bardzo szkodliwe dla polskiej gospodarki, hodowcy uznali wprowadzenie w naszym kraju zakazu uboju zgodnego z obyczajami religijnymi i zakazu chowu zwierząt futerkowych. Ogromny niepokój wśród nich budzą także zmiany rozszerzenia kompetencji organizacji prozwierzęcych – podkreśla Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM.

Wprowadzenie zakazu uboju rytualnego w Polsce spowoduje, że zakłady, które do tej pory mogły go wykonywać, będą musiały zrezygnować z tej dochodowej części swojej działalności.

Ograniczenie uboju rytualnego w Polsce zmusi zakłady, w których obecnie jest on dokonywany, do rezygnacji z tej dochodowej części działalności. Skutkować to będzie utratą najbardziej intratnych kontrahentów dla firm zajmujących się tym ubojem i eksportem mięsa wołowego, ponadto odczują to hodowcy poprzez zmniejszenie i tak już niskiej opłacalności produkcji bydła, jak podkreśla prezydent PFHBiPM.

– W dłuższej perspektywie przyczyni się to do zachwiania płynności finansowej, a co za tym idzie trudnościami w spłacaniu zaciągniętych kredytów na budowę i modernizację gospodarstw rolnych. Poza tym zakaz uboju zgodny z obyczajami religijnymi niewątpliwie pociągnie za sobą likwidację kilkunastu tysięcy stanowisk pracy, zarówno w rolnictwie, jak i przetwórstwie mięsnym, na co polskie rolnictwo nie może sobie pozwolić – zaznacza Hądzlik.

W dalszej części apelu Federacja przypomina, że polski rynek wołowiny bazuje głównie na rynkach zewnętrznych. Odbiorcami polskiej wołowiny są również kraje wykazujące zapotrzebowanie na wołowinę halal lub koszer.

– Ograniczenie jej eksportu spowoduje spadek cen mięsa i odbije się na opłacalności produkcji mleka, ponieważ ok. 90 proc. żywca wołowego trafiającego na rynek pochodzi właśnie ze stad mlecznych. Z punktu widzenia tysięcy gospodarstw hodowlanych utrzymujących bydło istotne jest utrzymanie wartego kilka miliardów złotych rynku mięsa wołowego pozyskiwanego w ramach uboju rytualnego – czytamy w piśmie.

PFHBiPM apeluje do parlamentarzystów o „rzetelne przeanalizowanie skutków finansowych jakie zostaną wywołane w Polsce po nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i podanie ich do publicznej wiadomości”.

– Zaznaczyć należy, że Polska jest liczącym się producentem mięsa wołowego z produkcją sięgającą około 550 tys. ton (w wbc), co plasuje nas na 7 miejscu w tej dziedzinie w Europie. W latach 2010-2017 produkcja mięsa wołowego zwiększyła się (bez eksportu zwierząt żywych) z 390 do 561 tys. ton (w wbc), czyli rosła średnio o ponad 5 proc. rocznie. Produkcja ta, jest utrzymana na tym poziomie do dnia dzisiejszego – podkreśla Hądzlik. – Głównymi odbiorcami polskiego mięsa są kraje UE, jednakże od kilku lat zwiększa się udział rynków trzecich, takich jak Izrael, Turcja, Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia, w których spożywane jest mięso halal i koszerne – dodaje.

Jak podaje PFHBiPM, wzrost zainteresowania produkcją takiego mięsa w Polsce wynika z m.in. z następujących czynników:

· z końcem 2014 roku przywrócony został w Polsce ubój zwierząt na potrzeby religijne,

· w 2017 roku Polska uznana została za kraj wolny od BSE,

· mięso drobiowe było średnio o ok. 30 proc., a wołowe o 13-15 proc. tańsze niż przeciętnie w UE-28,

· jakości mięsa (produkcja żywca wołowego opiera się na paszach naturalnych),

· zagospodarowanie szybko rosnącej produkcji mięsa wołowego w Polsce wymaga znalezienia nowych i atrakcyjnych rynków zbytu,

· firmy przetwórstwa mięsnego ze względów ekonomicznych oraz ograniczenia ryzyka w produkcji, zainteresowane są dywersyfikacją rynków zbytu o kraje zamieszkałe przez wyznawców islamu (muzułmanów) oraz judaizmu (żydów); według różnych szacunków dodatkowe korzyści z takiej sprzedaży wynoszą dla firm od 10 do 30 proc.

– Produkcja mięsa wołowego halal i koszernego w latach 2015-2017 wynosiła w Polsce od 60 do 120 tys. ton (w wbc), co by odpowiadało ubojowi 220-450 tys. sztuk bydła średniorocznie. Dużymi odbiorcami z Polski mięsa wołowego halal są niektóre kraje UE-28, np. Niemcy, Francja i Holandia, które licznie zamieszkuje ludność muzułmańska. Rynkiem o dużym potencjale zakupów takiego mięsa jest Turcja – wymienia Hądzlik. – Powyższe dane ekonomiczne w jasny i klarowny sposób pokazują, że eksport mięsa wołowego na potrzeby religijne, mimo iż nie ma ono wydzielonych odrębnych kodów eksportowych, stanowi od 30 do 40 proc. całkowitej produkcji wołowiny w Polsce – dodaje.

„Hodowcy i członkowie PFHBiPM nie chcą ponownie przeżywać trudnych chwil”, zaznaczył nawiązując do 2013 roku, gdy doszło do zablokowania możliwości uboju rytualnego przez co ceny bydła rzeźnego wyraźnie spadły.

– Obecnie, gdy producenci mleka i wołowiny zmagają się z pandemii COVID-19, spadek mógłby być jeszcze większy od notowanego przed laty. Hodowcy bydła i producenci mleka uważają, ze obecnie Polski nie stać na pozbycie się istotnego grona odbiorców, choć pozyskiwanego w dyskusyjny sposób produktu, to jednak pochodzącego od naszych rolników z wykorzystaniem rodzimego warsztatu pracy – stwierdza Hądzlik.

Podkreślił również, że z upływem lat, zmieniała się struktura rynku wołowiny i bardzo ciężko znaleźć na nim nowych kontrahentów.

– Niebagatelne znaczenie ma fakt, ze w ostatnim ćwierćwieczu, to właśnie hodowcy bydła byli grupą zawodowa, która aby sprostać wymogom konkurencji na światowych rynkach, poniosła największe nakłady kapitałowe, przekształcając swoje gospodarstwa i utrzymywane hodowla. To, że znajdujemy się w europejskiej czołówce producentów mleka, nie wzięła się znikąd, tylko jest rezultatem, ciężkiej, konsekwentnej i wieloletniej pracy – zaznacza prezydent PFHBiPM. – Dodatkowe obawy wśród hodowców budzi wspomniana na wstępnie, możliwość ingerencji w hodowle osób trzecich, niezwiązanych z rolnictwem, oraz z zasadami weterynaryjnymi w nim obowiązujących. Wiąże się to z ogromnym ryzykiem przenoszenia chorób do gospodarstw, które to infekcje prze lata były mozolnie niwelowane ze stad. Zabiegi te wiązały się z bardzo dużymi nakładami finansowymi na leczenie i profilaktykę weterynaryjną – podkreślił.