PFHBiPM wstrzymuje próbne doje oceny wartości użytkowej bydła mlecznego

Zdajemy sobie sprawę z tego, że takie działanie nie jest dla wszystkich komfortowe, ale konieczne, żeby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa - poinformował Leszek Hądzlik, Prezydent PFHBiPM.

– Bardzo dobrze rozumiemy słowa premiera RP, który bezpośrednio uczulał Polaków do ograniczenia kontaktów z osobami postronnymi, by powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa – powiedział Leszek Hądzlik, Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Po decyzji Rządu RP i Mateusza Morawieckiego, Premiera RP, związanej z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, Prezydium Zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka postanowiło wstrzymać wykonywanie próbnych udojów mleka w gospodarstwach mlecznych, których bydło jest pod kontrolą wartości użytkowej. Dotyczy to także zadań hodowlanych.

Prezydium Zarządu PFHBiPM zdecydowało się podjąć powyższą decyzję mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo zdrowotne hodowców bydła mlecznego i producentów mleka oraz wszystkich Polaków.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że takie działanie nie jest dla wszystkich komfortowe, ale konieczne, żeby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa. W ocenie hodowców bydła i producentów mleka, którzy tworzą Prezydium Zarządu PFHBiPM bardzo wiele zależy od nas samych, dlatego też zwracamy się do rolników utrzymujących bydło mleczne, którzy sprzedają mleko do zakładów przetwórczych, żeby ograniczyli kontakty z osobami z poza gospodarstwa oraz stosowali się do zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego – dodał Leszek Hądzlik.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka poinformowała ministra rolnictwa o pełnej gotowości niesienia pomocy w związku z ograniczaniem rozprzestrzenia się nowego koronawirusa. Zadeklarowała postawienie swoich zasobów technicznych i ludzkich do powyższego zadania. Jednocześnie Prezydium Zarządu PFHBiPM oczekuje na kontakt w powyższej sprawie ze strony Ministra Rolnictwa, żeby wypracować jak najlepsze rozwiązania dla hodowców bydła i producentów mleka w postępującej epidemii.

PFHBiPM zatrudnia w skali całego kraju pond 1,1 tys. osób, którzy pracują na rzecz hodowców bydła i producentów mleka. Prowadzi m.in. ocenę wartości użytkowej bydła mlecznego w Polsce, która pomaga maksymalizować zyski producentom mleka. Pod kontrolą użytkowości jest ok. 800 tys. sztuk bydła mlecznego, które znajduje się w ponad 20 tys. obór mlecznych.