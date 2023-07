PIM:Obecność probiotyków w jogurcie bierze udział w procesie utrzymania równowagi flory bakteryjnej w jamie ustnej, co z kolei zmniejsza ryzyko rozwoju próchnicy, fot. Pixabay

Jogurt nie tylko smakuje doskonale, ale jest również bogaty w składniki odżywcze i probiotyki, które mają pozytywny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu. Ponadto łagodzi on problemy trawienne, wzmacnia odporność, pomaga się pozbyć nadwagi oraz poprawia zdrowie jamy ustanej.

Jogurt od wieków obecny jest w kulturze żywieniowej ludzi. Produkowany w wyniku fermentacji mleka i dostępny w różnych smakach i konsystencjach, świetnie sprawdza się jako przekąska i cieszy się ogromną popularnością wśród konsumentów małych i dużych na całym świecie.

Spożywanie jogurtów wiąże się z wieloma korzyściami zdrowotnymi

Jak podkreśla Polska Izba Mleka, jogurt nie tylko smakuje doskonale, ale jest również bogaty w składniki odżywcze i probiotyki, które mają pozytywny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu. Składniki odżywcze takie jak białko, witaminy i minerały są niezbędne dla utrzymania zdrowia i dobrego samopoczucia. Jednak to nie wszystko, co jogurt ma do zaoferowania. W tym PIM przedstawiła pięć kluczowych powodów, dla których warto sięgać po ten produkt.

Jogurt to źródło cennych składników odżywczych

„Jogurt jest znakomitym źródłem składników odżywczych, takich jak białko, wapń, witaminy B2, B12, D, potas, magnez, fosfor i jod. Białko jest niezbędne do budowy i regeneracji tkanek, a także odgrywa rolę w procesie wzrostu i rozwoju organizmu. Wapń, z kolei, pomaga w utrzymaniu mocnych kości i zębów, a także bierze udział w skurczach mięśniowych i przewodnictwie nerwowym. Dzięki obecności witamin i minerałów jogurt jest doskonałym uzupełnieniem codziennej diety” – podkreśla PIM.

Spożywanie jogurtu łagodzi problemy trawienne

Jogurt zawiera probiotyki, które poprawią pracę jelit. Probiotyki to dobre bakterie, które pomagają utrzymać równowagę mikroflory jelitowej. Regularne spożywanie jogurtu może pomóc w łagodzeniu problemów trawiennych, takich jak zaparcia, biegunka i zespół jelita drażliwego. Probiotyki pomagają również przyswoić składniki odżywcze z pożywienia, jak wskazuje Izba.

Jogurt w diecie wzmacnia odporność

Regularne spożywanie jogurtu może pomóc w utrzymaniu zdrowej mikroflory jelitowej i wspomagać odporność w zwalczaniu infekcji i chorób, zwłaszcza, że układ odpornościowy dzieci jest szczególnie wrażliwy, zwłaszcza w okresie rozwoju, jak dodaje PIM.

Pomaga pozbyć się nadwagi

Ponadto systematyczne spożywanie jogurtu wraz z utrzymaniem prawidłowo prowadzonej diety redukcyjnej wspomaga gospodarkę węglowodanową oraz lipidową organizmu i hamuje gromadzenie tkanki tłuszczowej. Dodatkowo zawartość białka w tym produkcie zwiększa poczucie sytości.

Poprawa zdrowia jamy ustnej

Spożywanie jogurtu może mieć korzystny wpływ na zdrowie jamy ustnej.

„Obecność probiotyków w jogurcie bierze udział w procesie utrzymania równowagi flory bakteryjnej w jamie ustnej, co z kolei zmniejsza ryzyko rozwoju próchnicy i zapalenia dziąseł. Ponadto, jogurt naturalny bez dodatku cukru może być zdrowszą alternatywą dla słodzonych przekąsek, które mogą prowadzić do próchnicy. Regularne spożywanie jogurtu może również pomóc w zapewnieniu odpowiedniej ilości wapnia potrzebnej dla budowy mocnych zębów u dziecka” – informuje PIM.

Podsumowując, jogurt to nie tylko smaczna przekąska, ale również źródło wielu korzyści zdrowotnych. Bez względu na to, czy interesuje nas utrzymanie zdrowej wagi, poprawa zdrowia, dobre samopoczucie czy poprawa trawienia, jogurt może być cennym elementem naszej codziennej diety, jak podkreśla PIM.