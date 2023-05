Podczas XXX Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu Stadnina koni w Dobrzyniewie zdobyła superczempionat, czempionat, dwa wiceczempionaty oraz tytuł najlepszego wymienia wystawy.

Tytuł superczempionki wśród krów otrzymała O’Kalibra 1. Jej ojcem jest amerykański buhaj Awesome Red, zaś ojcem matki kanadyjski Atwood. Samica ta zdobyła także tytuł najpiękniejszego wymienia tegorocznej wystawy.

Jak podkreślił Felicjan Pikulik, prezes zarządu Stadniny koni w Dobrzyniewie, jest to efekt współpracy całego zespołu.

– Jest to sukces całego zespołu, który jest dobrze zgrany i daje z siebie wszystko na każdej wystawie, ale i w każdym momencie, ponieważ wystawa jest efektem, a jest też cała skala hodowli, żeby móc takie sztuki przedstawić na wystawie – mówił Pikulik. – Osiągnęliśmy duży sukces, z którego się bardzo cieszymy, ponieważ daje nam to energię do dalszej pracy – dodał.