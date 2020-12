PIM: Nowe obostrzenia dotkną branżę rolno-spożywczą

Polska Izba Mleka alarmuje, że nowe obostrzenia, które weszły w życie 28 grudnia br. i będą obowiązywać do 17 stycznia 2021 roku, dotyczące m.in. korzystania z hoteli w ramach przejazdów służbowych, głęboko dotkną branżę rolno-spożywczą, a szczególnie sektor mleczarski, uniemożliwiając serwis maszyn i urządzeń wykorzystywanych w branży przetwórczej.

Jak informuje Polska Izba Mleka, w odpowiedzi na wprowadzone przepisy, w dniu 28 grudnia skierowała pismo w tej sprawie do Premiera rządu Mateusza Morawieckiego, podając je do wiadomości także Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorzowi Pudzie. Interwencja w imieniu branży rolno-spożywczej dotyczyła wniosku o niezwłoczne włączenie do grupy osób, które mogą korzystać z pobytu służbowego także pracowników serwisujących urządzenia i maszyny na potrzeby tego sektora.

Problem wynika z faktu, że w większości przypadków obsługę tych urządzeń zapewniają międzynarodowe serwisy. Są to wyjątkowo precyzyjne urządzenia, których naprawa lub wymiana wiąże się z koniecznością obsługi przez wyspecjalizowany serwis producenta maszyn. Każdorazowe dłuższe unieruchomienie maszyn przetwórczych w sektorze mleczarskim generować może gigantyczne skutki finansowe dla przedsiębiorstwa, rolników i w efekcie gospodarki.

- We wprowadzonych przepisach określono grupy zawodowe mogące korzystać z pobytu w hotelach i pensjonatach. Nie ujęto natomiast grupy pracowników, takich jak serwisanci maszyn i urządzań, których praca jest integralną częścią prawidłowo funkcjonującego zakładu przetwórstwa żywności. Nadmieniam także, że każdorazowo w czasie tego roku, kiedy istniały obawy o zapewnienie ciągłości produkcji i dostaw żywności zarówno rolnicy jak i przetwórcy żywności stawali na wysokości zadania, by zapewnić Polkom i Polakom żywność najwyższej jakości. Dlatego apelujemy o natychmiastowe włączenie do grona osób mogących korzystać z pobytu służbowego pracowników serwisu maszyn i urządzeń w zakładach i spółdzielniach mleczarskich. – mówi Agnieszka Maliszewska Dyrektor Polskiej Izby Mleka.