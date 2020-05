PIR proponuje dopłaty do ubezpieczeń od padnięć i ubojów z konieczności

Podlaska Izba Rolnicza wystąpiła z wnioskiem o rozszerzenie oferty ubezpieczeń zwierząt z dopłatą Skarby Państwa o sytuacje w których dochodzi do padnięcia zwierzęcia, bądź uboju z konieczności.

- Przychody gospodarstw hodowlanych są w znacznej mierze zależne od stanu zdrowia i kondycji zwierząt. Rolnicy dokładają wszelkich starań, aby zwierzęta były utrzymywane w odpowiednich warunkach bytowych, co gwarantuje optymalny zysk. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy pomimo wzorowego prowadzenia hodowli z przyczyn niezależnych od rolnika zwierzęta mogą utracić wartość hodowlaną lub nawet paść. Powoduje to wtedy duże straty w gospodarstwie oraz generuje koszty związane z uzupełnieniem stada. Objęcie padnięć i uboju z konieczności w ubezpieczeniu zwierząt pozwoli ograniczyć szkody związane z utratą zwierząt i zagwarantuje stabilizację finansową w gospodarstwie – czytamy we wniosku PIR.

W opinii Podlaskiej Izby Rolniczej, strata gospodarstwa powinna być określana na podstawie karty pochodzenia zwierzęcia i oświadczenia weterynarza. Ponadto wprowadzenie takiego rozwiązania ukróciłoby nielegalny ubój zwierząt i zachęciłoby rolników do skorzystania z ubezpieczenia.

Zdaniem Podlaskiej Izby Rolniczej ubezpieczenie mogłoby być dotowane np. z funduszy promocji mleka, mięsa wieprzowego, czy wołowego.