Jak wynika z analiz zawartych w najnowszym Agro Nawigatorze PKO BP, pomimo spadku rentowności Polska umacnia się na unijnym rynku mleczarskim.

Rośnie rola polski na unijnym rynku

Według prognoz FAO światowa produkcja mleka w 2023 wzrosnąć może o 0,9 proc., choć w przypadku głównych eksporterów na świecie wzrost będzie mniejszy i wyniesie 0,2 proc. Zmaleć ma natomiast produkcja w UE-27 (-0,2 proc. r/r), mimo że, jak wskazują dane KE, w pierwszych 4 mies. 2023 zwiększyła się o 0,8 proc. r/r. W kierunku spadków oddziaływać będzie spadek pogłowia krów mlecznych, które może pogłębić się wskutek obniżających się cen mleka.

Z danych GUS wynika, że skup mleka w Polsce od stycznia do maja’23 zwiększył się o 1,5 proc. r/r. Przy utrzymaniu dynamiki na zbliżonym poziomie można oczekiwać, że Polska niebawem prześcignie Włochy w produkcji tego surowca zostając 4. unijnym producentem. W kwietniu’23 skumulowana 12 mies. produkcja w Polsce była już tylko o 0,4 proc. niższa niż we Włoszech, podczas gdy rok wcześniej różnica ta wynosiła 4 proc.

Spadek eksportu w kwietniu

Według raportu, po wzroście o 24 proc. w 2022, wartość polskiego eksportu produktów mleczarskich w pierwszych 4 mies. 2023 zmalała o 1,6 proc. r/r. W samym tylko kwietniu spadek wyniósł aż 14,4 proc. r/r, do czego przyczyniły się spadki cen wszystkich produktów mleczarskich. Jednocześnie eksport mleczarski w masie towaru był mało dynamiczny, osłabiany głównie mniejszą sprzedażą mleka płynnego do Chin. W obliczu wzrostów krajowej produkcji świadczyć to może o wciąż nie najwyższym popycie na produkty mleczarskie.

Spadają ceny mleka

Z danych GUS wynika, że przeciętna cena skupu mleka w Polsce w maju zmalała o 6,7 proc. r/r. Był to pierwszy spadek cen w ujęciu rocznym od czerwca 2020. Ceny w stosunku do szczytów z grudnia’22 zmniejszyły się o 25 proc., co oznaczało najszybszy spadek w tym okresie w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Ceny skupu mleka podążały za spadkami cen produktów mleczarskich, jednak te były wyraźnie głębsze. Ceny sprzedaży masła w blokach w maju’23 były niższe o 36 proc. r/r (-36 proc. r/r w cze’23), a pełnego mleka w proszku o 32 proc. r/r (- 30 proc. r/r w cze’23).

Według danych PONT branża mleczarska w 1q23 odnotowała spadek zysków aż o 97 proc. r/r wobec spadku o 2,4 proc. r/r przeciętne w przetwórstwie spożywczym. Przy wzroście kosztów o 17 proc. r/r, przychody branży zwiększyły się jedynie o 9% r/r odzwierciedlając sytuację, w której spadki cen skupu nie nadążały za obniżkami cen przetworów.

Perspektywy rynku mleka na 2023

Jak wynika z raportu, skala zmian cen przetworów wskazuje na istnienie przestrzeni do dalszych obniżek cen skupu mleka. Jednak zakładając realizację prognoz dotyczących unijnej produkcji, nie muszą być one znaczące.

- Prognozujemy, że przeciętna cena skupu mleka w Polsce w 2h23 będzie niższa o 21-28 proc. r/r (+7-8 proc. r/r w 1h23) – zapowiadają analitycy.

Wzrost realnych dochodów konsumentów, po spadkach w 1h23, wskutek zmniejszającej się inflacji może wzmocnić popyt na rynku krajowym, w szczególności na sery i masło. Nadzieje na ożywienie na rynku można częściowo wiązać z oczekiwanym odbiciem chińskiego popytu w dalszej części roku.