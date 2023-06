Każdy członek UE zobowiązuje się do osiągnięcia określonych celów klimatycznych, w tym Irlandia. Aby osiągnąć jeden z tych celów, rząd irlandzki informuje hodowców bydła mlecznego, że 200 000 krów ma zostać zabitych, aby osiągnąć cele klimatyczne Irlandii.

Według platformy internetowej „Welt”, wewnętrzny dokument irlandzkiego ministerstwa rolnictwa stwierdza, że ​​w ciągu najbliższych trzech lat ma zostać zabitych prawie 200 000 krów.

Dotkniętych zostanie 18 000 hodowców bydła mlecznego

Na razie to tylko sugestia i zapowiedź odszkodowania w wysokości 3000 euro za każdą zabitą krowę. Ale wielu irlandzkich rolników patrzy na to ze strachem. Uboje krów dotyczyłoby nie mniej niż 18 000 irlandzkich hodowców bydła mlecznego.

Jak powiedział Pat McCormack, prezes Stowarzyszenia Irlandzkich Dostawców Mleka, taki program może być tylko dobrowolny. dotychczas finansowanie nie zostało jeszcze zabezpieczone. Według McCormaka, powinny odbyć się dwustronne rozmowy w celu stworzenia planu, który zaangażuje całą branżę. Sekretarz rolnictwa Charlie McConalogue powiedział, że rozważa dobrowolny program klimatyczny w celu zmniejszenia stad bydła mlecznego.

Spadek emisji z rolnictwa o 4 do 20 proc.

Dopiero niedawno amerykańska agencja ochrony środowiska EPA ogłosiła, że ​​Irlandia prawdopodobnie znacznie przekroczy swoje cele klimatyczne.

Jeden z tych celów mówi, że emisje z samego sektora rolnictwa powinny spaść o 4 do 20 procent do 2030 roku. Irlandia chce zredukować w ramach unijnego rozporządzenia o podziale obciążeń emisje kraju o 30 proc. w porównaniu z poziomami z 2005 roku.

Powinno zniknąć więcej zwierząt

Jak donosi gazeta „Independent”, rząd planuje ubój 65 000 zwierząt rocznie od 2023 do 2026 roku. Są to tak zwane środki podstawowe. Zdaniem rządu to jednak za mało, aby osiągnąć cele klimatyczne. Według niego, aby zlikwidować tę lukę, w nadchodzących latach utrzymywanie 10 proc. żywego inwentarza musiałoby zostać zastąpione innymi rodzajami działalności. To byłoby 740 000 zwierząt!

Rząd jest zdeterminowany, aby zaoferować rolnikom dobrowolne, atrakcyjne finansowo opcje, w tym dywersyfikację – powiedziała rzeczniczka ministerstwa rolnictwa. Plan uboju 200 000 zwierząt to tylko jedna z opcji, które są obecnie badane. Decyzja nie jest jeszcze ostateczna. W Irlandii jest ponad 7 milionów sztuk bydła, z czego 1,55 miliona to krowy mleczne.

Hodowla krów w Irlandii

Według agriland.ie, w Irlandii jest 9200 hodowców krów mlecznych, którzy hodują wyłącznie krowy mleczne, podczas gdy prawie 46700 hodowców krów mamek hoduje wyłącznie krowy opasowe lub mamki.

Dane Departamentu Rolnictwa, Żywności i Gospodarki Morskiej (DAFM) pochodzą 31 grudnia 2022 r. i pokazują również, że 13 490 gospodarstw w Irlandii posiada zarówno krowy mleczne, jak i mamki. W Irlandii jest 1,5 mln krów mlecznych i 840 tys. krów mamek.