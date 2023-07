Jednym z najważniejszych czynników związanych z rozwojem gospodarczym jest poziom inwestycji. Dotyczy to zarówno tych publicznych jak i prywatnych. W ostatnich latach wielokrotnie informowano o alarmującym ich spadku. W 2015 r. ich poziom wynosił 20,4 proc., a w 2022 r. 16,8 proc., jak informuje Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

Eksperci UPEMI zwracają szczególną uwagę na problemy jakie sprawiają regulacje administracyjne, które bardzo skutecznie ograniczają unowocześnienie i rozwój polskiej wsi. Jedną z najczęściej pojawiających się kwestii są plany zagospodarowania przestrzennego.

– Problem ten nie jest nowością. Co więcej dotyka on nie tylko producentów mięsa, ale praktycznie każdy dział narodowej gospodarki – mówi Wiesław Różański, prezes zarządu UPEMI. – Z naszej perspektywy nie chodzi już tylko o skomplikowanie procesu uzyskania pozwolenia na budowę, ale również o brak odpowiedniej polityki i rozwiązań, które wyraźnie pokazywałyby, gdzie, i kto może coś wybudować – zaznacza.

Warto pamiętać, że problem ten dotyczy zarówno przedsiębiorców jak i osób prywatnych. Problem przygotowania jasnych przepisów, które nakładałyby na samorządy opracowanie długofalowych planów zagospodarowania terenów wiejskich stał się jeszcze istotniejszy w ciągu ostatnich kilku lat. To właśnie w tym okresie wielu mieszkańców miast zapragnęło bliższego kontaktu z naturą i zaczęło przenosić się na wieś, jak podkreśla UPEMI.

– Każda osoba, która buduje dom na wsi powinna zdawać sobie sprawę z tego, że wieś to nie tylko malownicze krajobrazy, ale przede wszystkim miejsce, w którym produkowana jest żywność, a to związane jest z tym, że na polu, w chlewni, czy oborze, ktoś musi pracować. Wykorzystywane są nowoczesne maszyny, przyjmowane i odbierane są towary. Słowem wieś przypomina naturalną fabrykę, która ma swój głos, zapach i rytm pracy – mówi Różański. – W mieście nikogo nie dziwi przejeżdżający tramwaj, natomiast coraz częściej dochodzą do nas głosy, że tzw. „miastowym” przeszkadza oranie czy sianokosy, gnojówka śmierdzi, a zakład przetwórczy mięsa zakłóca sielski klimat. Chcę przypomnieć, że ten zapach, dźwięk lub inne „niedogodności” były tu na długo przed wybudowaniem nowego domu, który miał stać się azylem i ucieczką przed miejskim zgiełkiem – dodaje.