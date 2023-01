W połowie grudnia Komitet Monitorujący KPS przyjął istotne zmiany w zakresie dobrostanu zwierząt. W odpowiedzi na przesłane pytania MRiRW przybliża możliwości uzyskania wsparcia dla krów mamek.

„Dotychczasowy Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027 nie przewidywał wsparcia dla krów mamek w systemie otwartym. Niemniej jednak ze względu na dużą ilość wniosków i zapytań rolników w tej sprawie, MRiRW zaproponowało zmianę PS polegającą na objęciu wsparciem krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym. Będzie to kontynuacja dotychczasowego wsparcia udzielanego w ramach działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020” – informuje MRIRW w odpowiedzi na przesłane pytania dotyczące płatności dobrostanowej do krów mamek w ramach ekoschematu w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Ministerstwo zaznaczyło, że do otrzymania wsparcia uprawnieni będą rolnicy utrzymujący krowy mamki w systemie otwartym. W ramach wariantu rolnik zobowiązany jest do zapewnienia zwiększonej o co najmniej 20 proc. zewnętrznej powierzchni bytowej krowom mamkom, cielętom, opasom o masie ciała do 300 kg i jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym.

„Płatność naliczana będzie do liczby sztuk krów mamek. Za spełnienie ww. warunków, rolnikom zostanie przyznana płatność w przewidywanej wysokości równej ok. 380 PLN/szt. co stanowi odpowiednio 3,8 pkt. systemu punktowego” – podkreśla MRiRW.

Równocześnie utrzymana zostanie możliwość uzyskania wsparcia dla krów mamek utrzymywanych w budynkach przewidziana w obecnym PS. W ramach tego wariantu rolnik ma do dyspozycji realizację takich praktyk jak:

zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej o co najmniej 20 proc. w pomieszczeniach/budynkach,

zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej o co najmniej 50 proc. w pomieszczeniach/budynkach,

zapewnienie wybiegu,

zapewnienie ściółki,

zapewnienie wypasu.

„Przygotowane propozycje zmiany PS zostały przedstawione i pozytywnie przegłosowane na posiedzeniu Komitetu Monitorującego, który odbył się 15 grudnia 2022 r. Zmiany zaproponowane w PS wejdą w życie w momencie pozytywnego zaopiniowania przez Komisję Europejską” – czytamy w odpowiedzi MRiRW.