ED&F Man to międzynarodowe przedsiębiorstwo, zajmujące się dystrybucją cukru, kawy czy melasy, ale również płynnych produktów dla rolnictwa. Szczególnie obiecujący ma być zdaniem firmy segment płynnych pasz dla bydła mlecznego i mięsnego.

Pośrednie i bezpośrednie wsparcie sektora spożywczego

Jednym z partnerów 63. Europejskiej Giełdy Towarowej, która odbyła się w październiku w Warszawie było przedsiębiorstwo ED&F Man.

- W naszej ocenie tegoroczna Europejska Giełda Towarowa to interesujące wydarzenie, bo znajdujemy się na swego rodzaju granicy Europy, więc mamy możliwość dotarcia do klientów zarówno europejskich, jak i z innych krajów. To dobra okazja, by zaznaczyć swoją obecność - mówił w rozmowie z redakcją farmer.pl Paolo Gatti, Commercial Manager w ED&F Man Liquid Products Italia.

ED&F Man działa w obszarach takich, jak handel m.in. produktami żywnościowymi, paszami dla zwierząt, nawozami czy biostymulatorami.

- Nasza firma to jeden z czołowych światowych dystrybutorów cukru, kawy i pasz, melasy i płynnych koproduktów - mówił w rozmowie z redakcją farmer.pl Paolo Gatti, Commercial Manager w ED&F Man Liquid Products Italia.

Wszystkie te produkty, choć może na pierwszy rzut oka nie wydają się mocno do siebie zbliżone, to jednak potrzebne są do prawidłowego funkcjonowania sektora spożywczego.

- Jesteśmy zdecydowanie najważniejszym dystrybutorem melasy dla producentów mieszanek paszowych i dla przemysłu fermentacyjnego, przede wszystkim do produkcji drożdży. Nie jest to bezpośrednia część sektora spożywczego, ale jego istotne wsparcie, np. do wyrobu chleba i podobnych produktów - tłumaczył Paolo Gatti.

Na produkcję żywności niebagatelny wpływ ma również coraz prężniej rozwijający się segment produktów przeznaczonych do wykorzystania w rolnictwie, takich jak pasze dla zwierząt czy nawozy.

Płynne pasze to dobry kierunek w żywieniu bydła

Paolo Gatti w rozmowie z redakcją zwrócił uwagę na przyszłościowy segment płynnych pasz. Zdaniem naszego rozmówcy zwłaszcza produkcja mleka wiąże się z wysoką automatyzacją, co stwarza potrzebę dostarczania dla gospodarstw produktów coraz wyższej jakości.

- Produkcja płynnych pasz w ED&F Man sięga około 8-9 tysięcy ton miesięcznie. Głównie są to pasze skierowane do żywienia bydła mlecznego i mięsnego o zawartości 25-30% suchej masy. We Włoszech obecnie najpopularniejsze są produkty płynne zadawane w robotach udojowych - opowiadał Gatti.

Ekspert dodał, że dzięki wykorzystaniu systemu żywienia TMR i wprowadzeniu odpowiednich płynnych pasz uzupełniających hodowcy mogą zwiększyć ilość i jakość mleka, zapewnić właściwą podaż energii i smakowitość paszy.

- Zauważyliśmy, że rolnicy preferują, by ich baza paszowa opierała się w głównej mierze na produkcji własnych surowców paszowych. W ED&F Man rozwijamy swój asortyment towarów specjalistycznych, to znaczy takich, które mogą pomóc rolnikom w podniesieniu wartości surowców, jakimi dysponują - zaznaczył nasz rozmówca.

Co ważne, wraz z paszami płynnymi, firma dostarcza rolnikom także cały system zarządzania nimi – zbiorniki, pompy i wsparcie techniczne.

Zachęcamy do obejrzenia całej rozmowy: