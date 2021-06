Po jakim czasie od zbioru skarmiać sianokiszonkę?

Obecnie trwa sezon zbioru pasz z użytków zielonych, które stanowić będą bazę paszową aż do nowych zbiorów. Jednak niekiedy deficyt pasz zmusza do szybszego skarmiania zapasów. Po jakim więc czasie możemy skarmiać świeżą paszę?

Początek zbioru pasz z użytków zielonych pokrywa się niekiedy z wykorzystaniem zapasów paszy z ubiegłego sezonu. Niektórzy hodowcy niechętnie podchodzą do zakupu pasz objętościowych ze względu na niepewną jakość, wolą więc od razu rozpocząć skarmianie świeżych pasz, co nie jest zalecaną przez żywieniowców praktyką. Na forach rolniczych często więc pada pytanie: „Kiedy mogę otworzyć sianokiszonkę?”.

Za minimalny czas fermentacji prawidłowo zakiszonej zielonej masy przyjmuje się okres ok. 6-8 tyg. W pierwszej fazie zakiszania, trwającej ok. 3-7 dni, następuje obumieranie zakiszanych roślin. W tym czasie, w trakcie oddychania roślin, zużyty zostaje tlen, dzięki czemu powstają warunki beztlenowe konieczne do prawidłowego przebiegu procesu fermentacji.

Jeżeli kiszonka zostanie otworzona na tym etapie, nastąpi zaburzenie procesu fermentacji w wyniku dostępu do paszy tlenu. W efekcie kiszonka będzie się słabo przechowywać oraz wzrośnie ryzyko wtórnej fermentacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku przechowywania paszy w pryzmie/silosie, gdzie pojawia się ryzyko wystąpienia strat na całej magazynowanej powierzchni.

Przedwczesne skarmianie sianokiszonki może wywołać również spadek produkcji u krów w wyniku obniżonego pobrania nie w pełni zakiszonej paszy, która jest dla bydła mniej atrakcyjna ze względu na znaczącą zawartość kwasu octowego, produkowanego przez bakterie tlenowe.

Jeżeli jest taka możliwość, warto wstrzymać się ze skarmianiem świeżych pasz. O ile w przypadku sianokiszonki w balotach ryzyko wystąpienia strat jest mniejsze, tak w przypadku silosu/pryzmy straty mogą być znaczące.