Po wysokich cenach przetworów mlecznych należy spodziewać się spadków

Utrzymujące się przez pewien czas wysokie ceny produktów mleczarskich, zdaniem Małgorzaty Wysockiej z Polish Dairy, zapowiadają nadchodzące obniżki.

- Analizując ceny skupu mleka z ostatnich 5 lat najniższe ceny skupu w Polsce i na świecie były w 2016 roku, a najwyższe w 2017 roku. Rok 2019 należy do dobrych pod tym względem. Od lipca 2019 roku ceny mają tendencję rosnącą – zauważa Małgorzata Wysocka, Członek Zarządu Polish Dairy

Zdaniem Małgorzaty Wysockiej na ten wzrost ma wpływ najwyższa w ciągu ostatnich 5 lat cena za odtłuszczone mleko w proszku (OMP), która na sesji GDT z 3.12.2019 r. osiągnęła rekordowy poziom 3068 USD/MT. Dla przypomnienia najniższą cenę na ten produkt na GDT notowano 4.08.2015 r. i wynosiła ona tylko 1419 USD/MT. Również 2015 i 2016 rok to rekordowo niskie ceny sprzedaży masła. Były to bardzo trudne lata dla mleczarstwa, podczas których obydwa produkty, które są wyznacznikiem koniunktury na tym rynku notowały bardzo niskie ceny.

- Analizując ostatnie 5 lat nigdy nie było tak, że i cena odtłuszczonego mleka w proszku i masła była w tym samym czasie na wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o prognozy to zawsze było tak, że po wysokich poziomach cenowych na OMP bardzo gwałtownie następowała obniżka cen. Jeszcze w marcu 2015 roku cena mleka w proszku wynosiła 2935 USD/MT by za 5 miesięcy w sierpniu 2015 roku osiągnąć cenę 1419 USD/MT dlatego nie należy za bardzo przywiązywać się do wysokich cen OMP – uważa Małgorzata Wysocka.