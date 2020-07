Podatność cieląt na stres cieplny

Działania mające ograniczyć negatywne skutki stresu cieplnego w stadzie często nie obejmują dwóch grup zwierząt - krów zasuszonych i cieląt. Może to jednak przynieść wiele strat, wynikających ze zwiększonej śmiertelności cieląt oraz ograniczonej produkcyjności przyszłych pokoleń.

Skutki wystąpienia stresu cieplnego u cieląt nie są tak widoczne jak w przypadku wysokowydajnych krów, jednak nie należy ignorować potrzeb tej grupy wiekowej. Wedle niektórych badań stres cieplny występujący już czasie zacielenia wpływa negatywnie na przyszłą produkcyjność danej - krowy z zacieleń w sezonie wysokich temperatur mogą charakteryzować się niższą wydajnością. Zaś doświadczenie stresu cieplnego przez krowy w końcowym okresie ciąży skutkuje niższą masą urodzeniową cieląt, ich słabszą kondycją, oraz częstszymi problemami z prawidłowym przyswajaniem siary. W konsekwencji zwiększa się prawdopodobieństwo upadków w pierwszych tygodniach życia.

Zjawisko stresu cieplnego związane jest zazwyczaj z wystąpieniem jednocześnie wysokiej temperatury i wilgotności w środowisku bytowania zwierząt. Jedną w przyczyn takiej sytuacji jest niedostateczna wentylacja, szczególnie częsta w starszych budynkach. Ponadto takie warunki środowiskowe sprzyjają namnażaniu się drobnoustrojów. W połączeniu z mniejszą przyswajalnością immunoglobulin z siary i z zaburzeniami w funkcjonowaniu układu immunologicznego, sprzyja to występowaniu chorób u cieląt. Ze względu na dużą ilość much w okresie letnim, które stanowią wektor czynników chorobotwórczych, wzmożonej obserwacji wymaga proces gojenia się pępowiny, która może stanowić wrota dla zakażenia.

Najłatwiejsze do zaobserwowania skutki stresu cieplnego w tej grupie to spadek aktywności cieląt, osowiałość, oraz zmniejszone pobranie pasz, przy zwiększonym pobraniu wody. Przekłada się to na ograniczenie przyrostów oraz osłabienie cieląt. Wedle różnych autorów różnice w masie ciała widoczne są przez kilka lub nawet kilkanaście miesięcy.

Ograniczanie ryzyka wystąpienia stresu cieplnego w tej grupie wiekowej skupia się głównie na zapewnieniu prawidłowej wentylacji. Jeżeli stanowi to problem ze względu na uwarunkowania infrastrukturalne w danym gospodarstwie warto rozważyć utrzymanie cieląt poza budynkiem np. w budkach, choć w czasie upałów konieczne może być ustawienie ich w miejscu zacienionym. Innymi ważnymi aspektami są dostęp do świeżej wody oraz zadawanie pasz o wysokiej smakowitości. Dobrym rozwiązaniem jest zwiększenie częstotliwości odpoju cieląt oraz zapewnienie im większych dawek mleka lub preparatu mlekozastępczego.

Zjawisko stresu cieplnego u cieląt nie jest tak łatwo zauważalne jak u dorosłych sztuk, jednak ma podobnie długotrwałe konsekwencje. Należą do nich większa śmiertelność, częstsze infekcje i biegunki, wydłużenie okresu odchowu, jak również niższa wydajność w pierwszej laktacji.