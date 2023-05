Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu dotrzymał obietnic składanych podczas protestu spółdzielców w kwietniu br. W zeszłym tygodniu odbyło się posiedzenie rady nadzorczej, podczas którego ustalono, że od czerwca stawka wypłacana za litr mleka ma wzrosnąć.

Jakiś czas temu informowaliśmy o protestach spółdzielców dostarczających mleko do mleczarni w Gostyniu. Nie akceptowali oni kolejnej, drugiej już w kwietniu, obniżki cen skupu mleka.

Jak informował wówczas zarząd, proponowana stawka 1,50 zł/l za mleko klasy ekstra nie gwarantowała spółdzielni zysku, ale była w stanie zapewnić funkcjonowanie zakładów bez wchodzenie w straty. Wiceprezes Michał Klincewicz argumentował, że cała branża przeżywa historyczny spadek cen i rynek zmusza mleczarnie do sprzedaży mleka i gotowych wyrobów poniżej kosztów produkcji. Zapewniał, że nie ma innego sposobu na utrzymanie produkcji.

Obietnice rady nadzorczej oraz zarządu spółdzielni

Rada nadzorcza oraz zarząd spółdzielni zobowiązały się jednak do ewentualnego podwyższenia stawki po upływie dwóch miesięcy, czyli w czerwcu - czytamy w Gostyńskiej.pl. W wydanym oświadczeniu spółdzielnia podkreśliła, że w miarę poprawy sytuacji spółdzielni zarząd oraz rada nadzorcza „dołożą wszelkich starań, by zapewnić dostawcom zapłatę cen mleka w możliwie maksymalnej wysokości, adekwatnej do sytuacji rynkowej i możliwości finansowych spółdzielni”

Podwyżka ceny za mleko w Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu

Jak donosi lokalny portal Gostyńska.pl, zarząd dotrzymał słowa i zmieni się cennik mleka dostarczanego przez rolników indywidualnych, grupy producenckie i większe podmioty do Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu.

W zeszłym tygodniu odbyło się posiedzenie rady nadzorczej SM w Gostyniu, podczas którego ustalono, że od czerwca stawka wypłacana za litr mleka ma wzrosnąć. Zgodnie z doniesieniami Gostyńska.pl, padały różne propozycje w zakresie wysokości rzeczonej podwyżki, jednak prezes zarządu nie zgodził się na wzrost o 25 czy 20 groszy, o co wnioskowali członkowie rady nadzorczej. Miał on stwierdzić, że obecna sytuacja pozwala na podwyżkę o 17 gr/l za mleko klasy ekstra. Zapewnił także, że w miarę możliwości cena skupu mleka będzie wzrastała.