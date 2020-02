Pogłowie bydła w USA już nie rośnie

Pogłowie bydła w farmach w USA stale rosło od 2015 r., rozwój ten został obecnie wstrzymany.

Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA) 1 stycznia 2020 r. utrzymywano ogółem 94,41 mln sztuk bydła. Było to 392 tys. sztuk, czyli o 0,4 proc. mniej niż 12 miesięcy wcześniej.

W porównaniu z początkiem 2014 r., kiedy populacja bydła w USA spadła do najniższego poziomu od ponad 60 lat liczącego 88,53 mln zwierząt, pogłowie jest obecnie o 5,88 mln zwierząt lub 6,6 proc. większe. Zgodnie z obecnymi wynikami liczenia bydła nastąpił spadek populacji prawie wszystkich kategorii zwierząt w porównaniu z rokiem poprzednim.

Jedynym wyjątkiem było młode bydło ważące mniej niż 500 funtów (227 kg), którego liczba wzrosła o 1,4 proc. do 14,74 mln sztuk. Natomiast pogłowie jałówek i wołów o wadze ponad 227 kg zmniejszyło się o 0,5 proc. odpowiednio do 20,11 mln i 16,67 mln sztuk. Liczebność byków spadła o 0,7 proc. przy 2,24 mln zwierząt.

Największy spadek zaobserwowano u jałówek cieląt i krów o 1,0 proc. do 40,65 mln zwierząt. Zwłaszcza stado krów rzeźnych skurczyło się o 1,2 proc. do 31,32 mln. W przypadku krów mlecznych spadek był umiarkowany i wynosił zaledwie 18 tys. zwierząt lub 0,2 proc do 9,34 miliona sztuk. W grudniu br. USDA prognozuje, że liczba krów pozostanie w dużej mierze stabilna oraz, że produkcja mleka wzrośnie o 1,7 proc. w porównaniu do 2019 r., do ponad 100 mln ton.

Analitycy z Waszyngtonu prognozują również umiarkowany wzrost dla tegorocznej produkcji wołowiny w USA o 131 tys. ton, czyli 1,1 proc. do 12,45 mln ton w porównaniu do 2019 r. Tempo wzrostu ma osłabnąć w porównaniu z poprzednimi latami, a wołowina znacznie straciłaby w porównaniu z wieprzowiną. USDA spodziewa się, że produkcja wieprzowiny w 2020 r wzrośnie o 3,6 proc. do prawie 13 mln ton.