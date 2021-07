Polmlek: Zmiany umów dla dostawców mleka po interwencji UOKiK

Jak ocenił UOKiK, wzorce umowne stosowane przez Polmlek były niekorzystne dla dostawców mleka. Spółka zobowiązała się do zmian. Dodatkowo UOKiK oczekuje oparcia współpracy na nowych warunkach ze wszystkim dostawcami, nawet przed formalną zmianą kontraktów.

Rynek mleka znajduje się pod baczną obserwacją UOKiK. Cztery lata temu weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, na podstawie której UOKiK interweniował na rynku skupu mleka. W wyniku tych działań opublikowano raport dotyczący praktyk stosowanych przez największe mleczarnie, w którym wskazano budzące zastrzeżenia praktyki nabywców mleka i pożądane kierunki działań.

W ostatnim czasie zbadane zostały umowy stosowane w relacjach z dostawcami przez jednego z największych w Polsce przetwórców mleka, tj. spółkę Polmlek.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z informacji przekazanych przez spółkę wynikało, że współpraca ze sporą częścią dostawców opiera się na umowach, których treść nie spełnia wymogów UOKiK.

„W stosowanym przez Polmlek wzorcu umownym zastrzeżenia Prezesa Urzędu budziły postanowienia w zakresie m.in. klauzuli wyłączności (konieczności zapewnienia spółce wyłączności dostaw wyprodukowanego mleka), sposobu ustalania ceny, braku regulacji dotyczących procedury badań jakości i możliwości weryfikacji ich wyników.” – podkreśla UOKiK.

W wyniku interwencji spółka zobowiązała się do zmiany umów z dostawcami w ustalonym terminie. Ponadto Prezes UOKiK oczekiwał oparcia współpracy na nowych warunkach ze wszystkim dostawcami, nawet przed formalną zmianą kontraktów.

– Polmlek zadeklarował zaniechanie praktyk, które mogły stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Spółka zintensyfikowała proces dostosowywania umów z dostawcami do postanowień nowego wzorca umownego, zgodnego z naszymi oczekiwaniami. Co istotne, do czasu zakończenia procesu dostosowywania umów Polmlek nie będzie egzekwował kwestionowanych przez nas postanowień umownych oraz zapewni wszystkim dostawcom możliwość korzystania z uprawnień wynikających z nowego wzorca umownego. Jeżeli okaże się, że spółka nie wykona zobowiązania i nie zmieni praktyk niekorzystnych dla rolników, wówczas grozi jej kara finansowa – do 3 proc. rocznego obrotu. – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.